【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐銀行宣布，維持最優惠利率５﹒６２５厘不變。該行對上
一次於去年１２月１６日調整最優惠利率，當時加息２５點子。
該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均為
０﹒６２５厘；５０００元以下則維持零息。
另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
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