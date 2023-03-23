【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率５﹒６２５厘不變

《經濟通通訊社２３日專訊》匯豐銀行宣布，維持最優惠利率５﹒６２５厘不變。該行對上

一次於去年１２月１６日調整最優惠利率，當時加息２５點子。

該行給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均為

０﹒６２５厘；５０００元以下則維持零息。

另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）

