  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2023 16:31

中移動去年純利升８％至１２５４﹒６億人幣，末期息２﹒２１港元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國移動（００９４１）公布，集團截至２０２２年１２月
３１日年度，純利１２５４﹒５９億元（人民幣．下同），按年升８﹒０２％，略低於預期，每
股基本盈利５﹒８８元，派發末期息２﹒２１港元，連同中期股息２﹒２港元，全年股息合計每
股４﹒４１元，按年增長８﹒６％。派息率為６７％。
　　期內收入９３７２﹒５９億元，按年升１０﹒４９％。其中通信服務收入達到８１２１億元
，按年增長８﹒１％。數字化轉型收入達到２０７６億元，按年增長３０﹒３％，佔通信服務收
入比達到２５﹒６％；其中，移動雲收入為５０３億元，按年增長１０８﹒１％。
　　期內，ＥＢＩＴＤＡ為３２９２億元，按年增長５﹒８％；ＥＢＩＴＤＡ率３５﹒１％，
ＥＢＩＴＤＡ佔通信服務收入比為４０﹒５％。
　　去年移動客戶達９﹒７５億戶，淨增１８１１萬戶，淨增規模創三年新高，其中５Ｇ套餐客
戶達到６﹒１４億戶，淨增２﹒２７億戶。移動ＡＲＰＵ穩健增長，為４９元，按年增長
０﹒４％。有綫寬帶客戶數為２﹒７２億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒４４億戶；家庭客戶綜
合ＡＲＰＵ按年增長５﹒８％，達到４２﹒１元。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2023
中移動去年多賺8%　資本開支回落　將擇時開展回購工作
人氣文章中國故事23/03/2023
胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富　李嘉誠與黃崢並列第五
人氣文章中國故事23/03/2023
《神州經脈》鍾睒睒蟬聯中國首富　A股三連升成交再破萬億
人氣文章財經熱話23/03/2023
美加息四分一厘符預期利率或快見頂　銀行地產股表現遜大市　有貨無貨點部署？
人氣文章市場動向23/03/2023
大新銀行主辦網上講座「港股美股展望 反攻致勝的關鍵時刻」圓滿舉行
人氣文章財經熱話23/03/2023
騰訊業績對辦增派息大行紛升目標　股價再飆逾半成仍可撲入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金