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23/03/2023 10:00

《保險智衛－余栢堅》應援您健康之選（二）：精明飲食＋實惠醫保

　　《保險智衛》香港人生活節奏較快、工作壓力大、飲食作息無定時，容易出現「亞健康」症
狀，即身體處於患病臨界點，雖無明顯病徵，但已出現一連串不適症狀，如經常感到疲倦、頭痛
、肩頸背痛、失眠等，長期忽視可能增加罹患慢性病或嚴重疾病的風險。除上次談到我建立了每
天運動的習慣外，我亦同時透過調整日常飲食來改善「亞健康」症狀。煙、酒、高鹽高糖高油的
飲食均可免則免，而過量的精製食物容易令人飲食過量、體重過胖、營養不良，因此大家應盡量
回歸天然、無加工的飲食，為自己的健康應援打氣！
　
＊想要全面的醫療保障但又怕造成財務負擔？＊
　
　　現今醫保計劃精益求精，不斷提高保障額之餘，亦添加各種創新的增值保障及由第三方提供
的健康支援服務，務求照顧客戶於接受治療前後可能遇到的每一細節。然而每個人對保障的需求
皆不同，對於無需入住私家病房或覆蓋全球等高端保障的人士，可選擇市面上保費相宜、保障範
圍實用全面且保障額年上百萬的醫療保障。此類計劃不設終身保障限額，可於被保人選擇的每年
保障限額內，全數保障一系列住院、手術及治療嚴重疾病的費用。
　　醫療計劃種類五花八門，實用的保障方案才是適合普羅大眾的選擇。萬一醫療開支超過計劃
所訂明的賠償限額，例如被保人接受非手術癌症治療、器官或骨髓移植，或腎臟透析（包括在家
中使用腎臟透析機之租借費用），計劃可提供相應的額外保障及多項現金保障。如被保人須接受
日間手術或入住香港公立醫院的大房，計劃亦會分別按每宗手術或每日住院提供額外現金補貼。
另外一系列由第三方提供的健康支援服務，為被保人打點治療及康復過程，支援財務以外的所需
，甚至設有出院免找數服務，真正化繁為簡。
　
＊輕鬆補足現有之醫療保障缺口，應援大眾健康＊
　
　　若被保人已有個人醫療保險，或公司為其提供團體醫療保險，但仍擔心保障不足以應付所需
，則可利用此類計劃所提供的一系列自付費選項，根據預算及已有醫保選取合適的計劃，輕鬆補
足保障。所選自付費金額亦可隨著被保人不同人生階段的保障需要，於指定年齡選擇減少或免除
而毋須進一步提交健康證明，給予被保人多一重彈性，多一份安心。
　　大家不妨多花時間了解自己的健康狀況和保障需要，選擇有益身心的飲食、運動，聽聽自己
喜歡的音樂，配上適合自己財務狀況及保障範圍的醫保計劃，就是應援你健康的最佳組合。
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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