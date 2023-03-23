《陶冬天下－陶冬》聯儲加息：倒後鏡和車前窗之間視線選擇

《陶冬天下》美國聯儲決定繼續加息，但是選擇在前瞻性預測（點陣圖）和鮑威爾記者會的

語調上盡量溫和，讓這次政策行動以鴿派加息的姿態展現在世人和市場面前。當天美國債市因為

預期加息周期即將結束而上漲，美國股市因為銀行動盪沒有得到政策解決方案而下挫。



此次ＦＯＭＣ（公開市場委員會）會議決定繼續加息２５ｂｐ到４﹒７５－５％。同時，在

加息路徑上貨幣當局開始改變措辭，會後聲明中刪除了「ｏｎｇｏｉｎｇ ｉｎｃｒｅａｓｅ」

，微妙地暗示加息接近了尾聲。作為前瞻指引的點陣圖，和１２月給出的加息終點和２０２４年

降息路徑相比變化不大，加息高點維持在５﹒１２５％，２０２４年底為４﹒２５％。這意味著

過去幾個月所展現出來的惰性通脹並沒有衝擊到利率政策，鮑威爾在此前國會聽證時所暗示的重

新大碼加息的可能性基本消失。



同時在記者會上，鮑威爾重申年內減息並非美聯儲官員的基本假設，指向政策利率會有一個

較長的暫停期，強調下一步政策取決於接下來的數據，基本維持了聯儲不急於減息的立場。在經

濟預測上，聯儲幾乎沒有調整２０２３年預測數字，將２０２４年ＧＤＰ增長由１﹒６％下調到

１﹒２％，堅持經濟軟著陸的判斷。



在萬眾矚目的銀行業流動性壓力和市場動盪問題上，會議紀要增加了「ｃｌｏｓｅｌｙ

ｍｏｎｉｔｏｒ ｉｎｃｏｍｉｎｇ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ ａｓｓｅｓｓ

ｔｈｅ ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ ｆｏｒ ｍｏｎｅｔａｒｙ ｐｏｌｉｃｙ」，提出目前

的銀行困境所帶來的信貸條件緊縮正好相當於加息。換言之，貨幣當局把壞事當好事了，因此無

需採取特別行動。鮑威爾強調目前的銀行體系健康，資本金充足，並將處理銀行問題歸到財政部

、聯儲和ＦＤＩＣ的共同職責上去。



物價穩定和就業增長，是美國聯儲的雙任務。從它過往２０年的政策操作來看，維持金融穩

定，避免系統性風險是另一個政策目標。此時此刻通脹高企和中小銀行不穩同時出現，它們所要

求的貨幣環境是相反的，對於聯儲不存在一石兩鳥的政策選擇，唯有在短期犧牲一個。



從結果看，ＦＯＭＣ決定聚焦在倒後鏡裏的通脹問題上，同時選擇對車前窗突然出現的銀行

問題暫且放一放，寄希望於流動性問題可以慢慢消失，市場焦慮可以自行舒緩。倒後鏡與車前窗

之間的選擇，實際上是政治正確和金融審慎之間的選擇，貨幣當局決心繼續將重點放在物價上，

而將金融風險留給和財政部、ＦＤＩＣ的共同決策上，相機而行。



聯儲這個輕重權衡，第一符合人性，第二政治正確。唯一的問題是，目前所見的美國銀行流

動性壓力究竟是個案還是系統性風險敞口。聯儲在一年內加息５００點，所有銀行的債券頭寸都

出現了大面積浮虧，只是暫時沒有入帳。此時的中小銀行出現了上世紀八十年代ｓａｖｉｎｇｓ

ａｎｄ ｌｏａｎｓ ｃｒｉｓｉｓ的一些症狀。

《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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