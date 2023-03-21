《陸言堂－陳永陸》市場憂慮金融危機未完，觀望本周聯儲議息結果

《陸言堂》雖然ＵＢＳ宣布收購瑞信，可是市場仍然憂慮歐美的金融危機仍然未完，在匯控

（００００５）及渣打（０２８８８）急跌的情況下，恒指周一（２０日）一度跌穿１９０００

點的關口，今年累積的升幅，差不多完全消除。

事實上，美國聯儲局其實在上周末（１８日）已經聯同加拿大銀行、英倫銀行、日本央行、

歐洲央行及瑞士銀行採取協調行動，通過常設美元互換額度安排加強向市場提供流動性，這等同

於是再度推出另類的ＱＥ措施，但市場似乎不太滿意，因為歐洲央行在上周仍然加息半厘，去遏

抑通脹，所以投資者不單擔心歐美金融機構的問題未完，同時亦擔心歐美央行仍然會加息去遏抑

通脹，所以市場仍然有一定的憂慮。

故此，本周聯儲局的會議，會十分關鍵，如果聯儲局決定暫停加息，這將會令市場信心可以

恢復，而就算真的加息２５點子，但表明將會暫停加息，都會令市場感到振奮，因此需要小心留

意，而市場觀望聯儲局的議息結果，亦限制了港股的反彈幅度。



＊福壽園首兩月墓地殯葬服務收入倍升＊



福壽園（０１４４８）２０２２年實現營收２１﹒７２億元（人民幣．下同），按年下降

６﹒６３％；淨利潤６﹒５９億元，按下跌８﹒５３％。另外，２０２２年期末股息每股

７﹒５８港仙，全年股息每股１３﹒２２港仙，較２０２１年增加１７﹒２％，全年派息率為

４０％。

自２０１３年上市以來，福壽園的業績基本在持續增長，像２０２２年這樣營收及淨利潤出

現倒退，情況比較罕見，主要受新冠疫情影響，不過，結合中期業績來分析，福壽園下半年實現

了穩健增長，其中營收按年增長６﹒８％至１２﹒７億元，淨利潤按年增長１２﹒７％至

３﹒９８億元。

如果細看業績的細節，在２０２２年受疫情影響，人群減少聚集和流動令墓穴服務的市場需

求暫時性受到了抑制，公司的經營性墓穴銷售服務收入較２０２１年減少了１﹒１３億元，其中

銷售數量減少１８７５座，不過平均銷售單價則增長６﹒４％。另外公益性墓穴及村遷貢獻的收

入、銷售數量亦在２０２２年出現退倒。不過公司在逆境中卻繼續作出收購及新建墓園，數量達

２６８座。

由於今年以來強勁的復甦趨勢，福壽園１月和２月來自墓地和殯葬服務的收入幾乎按年升一

倍，管理層將今年收入增長指引由多過２０％提高到３０％至３５％。去年派息比率提高到

４０％，而２０２１年為３０％，最終目標是提高到６０％。在預期市盈率為１４倍市盈率下，

處於公司歷史市盈率的偏低水平，現價絕對是一個趁低吸納的時機。《獨立股評人 陳永陸》



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