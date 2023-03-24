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即市新聞

24/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》騰訊往上突破，支持短期反彈浪正式展開

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於偏淡和向好。昨早（２３日）開市後，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內，向大家
發放了「港股短炒攻略」，指出主要指數成分股騰訊（００７００）成功升破了日線圖下降通道
頂部，令港股短期反彈浪已經正式展開的跡象更加明顯。結果，港股成功抗拒上晚（２２日）美
國聯儲局宣布加息四分一厘後急挫的沽壓，大追落後。雖然很多投資者對後市的信心尚未恢復，
本欄繼續審慎看好。
　　此外，過去數天筆者於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內提供了主要指數與指數期貨的多個量度升幅目
標，部分已經初步到達。只要今天（２４日）市況不顯著回挫，周末期間又不出現新利淡消息，
３月份場外股票期權於下周五（３１日）到期前，好友應會佔上風。大家應加緊觀察，港股呈現
即市調整時，於低位的買盤會否增加，以及「一浪高於一浪」的局勢能否延續。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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