《台股攻略－黃振宇》台股連升４日，創近９個月新高

《台股攻略》美國財政部長耶倫為提振市場信心，表示準備採取進一步行動以保障存款安全

，消息刺激美股全面上升，台股電子權值股普遍回穩，惟金融股受壓，加權指數一度倒跌１８點

，ＡＩ、雲端及伺服器等供應鏈股獲資金追捧，指數站上１５９００點關口，最終收１５９２１

點，升５１點，續創近９個月新高，成交金額為２５９１﹒４７億元（新台幣．下同），三大法

人合共淨買入１５８﹒９５億元。

電子權值股方面，台積電升勢受壓，收５３９元，微升０﹒２％；鴻海則受惠子公司工業富

聯（ＦＩＩ）搭上對話生成語言模型ＣｈａｔＧＰＴ熱潮，收１０５﹒５元，升１﹒９％；國巨

、台達電、廣達、欣興及友達均升１％至２％。此外，ＣｈａｔＧＰＴ帶動ＡＩ應用商機持續發

酵，資金積極湧入ＡＩ、雲端及伺服器等供應鏈股，緯穎一度衝上１１５５元，創歷史新高，但

收市升幅收窄，最終收１１０５元，升２﹒８％。穎崴看好未來ＡＩ前景，將進一步帶動測試介

面市場需求，股價升超過５％，收７４６元。大價股走勢分歧，旭隼升３﹒７％、亞德客－ＫＹ

升１﹒３％及信驊升１﹒１％。大立光、力旺、世芯－ＫＹ、創意及譜瑞－ＫＹ則跌０﹒２％至

３﹒８％。台灣央行宣布加息０﹒２５％，但金融股逆市下挫，國票金跌２﹒９％，開發金跌

１﹒２％，群益證、三商壽、臺企銀、中信金、上海商銀、王道銀行、新產、國泰金及京城銀均

跌０﹒５％至０﹒８％。輪胎大廠的正新打入ＢＭＷ供應鏈，更是首次成為豪華車品牌的標配輪

胎供應廠，創台灣輪胎廠紀錄，股價一度漲停，收３７﹒６５元，升７﹒７％。

金融體系流動性風險漸減，熱錢流入股市，台股一度逼近１６０００點關口，但現階段台股

連日上升，慎防高位獲利盤湧現，建議投資者可趁大市回調時才分段入市。另外，需關注美國及

歐元區將在今晚公布的ＰＭＩ經濟數據，數據有助投資者預視經濟及股市走向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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