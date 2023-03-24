《談國論企－黎偉成》中俄不結盟深化新時代全面戰略協作

《談國論企》中國國家主席習近平在２０２３年３月２１日在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯

總統普京簽署的聯合聲明，強調「中俄關係具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質」，不類

似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，秉持普遍、開放、包容、非歧視和兼

顧各方利益的原則，實現世界多積化和各國可持續發展。



＊要秉持普遍開放包容非歧視和兼顧各方利益原則＊



兩國元首共同簽署兩份聯合聲明。在《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰

略協作伙伴關系的聯合聲明》的第一部分，就開宗明義和十分明確地表明兩國關係的特質：（一

）「中俄關係具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質」。此語中的三個「不」最惹人注目的

，當然是（Ｉ）「不結盟Ｎｏｎ－Ａｌｉｇｎｅｄ」，而奉行「不結盟」主義的相關國家，堅持

獨立、自主和非集團的宗旨和原則，支持各國人民維護民族獨立、捍衛國家主權及發展民族經濟

和文化的鬥爭，於１９６１年９月成立的「不結盟運動Ｍｏｖｅｍｅｎｔ」組織，外交政策就是

不與美國這個超級大國結盟。明白了「不結盟」本質，就清清楚楚的理解到中俄崇尚獨立自主的

外交，當然是要堅持「維護民族獨立、捍衛國家主權」等，劃清楚良好友善的自我和群體界線，

難得的是俄羅斯樂意於表明與中國是屬於「不結盟」關係，使美國以至其「盟國」也就沒有任何

藉口對中俄說三道四。

要指出，與「不結盟」相反的「結盟」，實際不是好貨色，最明顯的（ｉ）就是以美國為首

的軍事政治組織「北約」，於「華沙」隨蘇聯解體後，冷戰對手結束而冷戰反而更熾熱，勢力不

斷東移至烏克蘭的俄羅斯東鄰，推手挑起的１年多戰事，對美國暫時有絕大利益，而以德國為主

的「歐盟」等美國「盟友」，都有不同程度的損手爛腳，乃「結盟」之受惠者僅屬美國這個超級

大國；霸權主義惡霸，從來就是挑起其他國與國的戰爭或憑其強大的軍事力量打壓他國，搞殖民

地，或強搶妄奪，中飽私囊。

再看（ｉｉ）「歐盟」，即使非美國的結盟，也有相當嚴重的先天性不足，尤其是此一組織

內的國家有大有小，政治、經濟等歷史等方面每多有差異，所訂之策，總是大國得益遠多於小國

，大國是發施號令的主導。

即使「不結盟」是堅持獨立、自主和非集團的宗旨和原則，但（ＩＩ）中俄仍然要強調「不

對抗、不針對第三國的性質」，此二「不」，乃說給包括美國在內的全世界聽。

更重要的，是（二）有報道指，習近平在離開莫斯科時，通過翻譯向普京表示：「１００年

從未出現的變革正在降臨，我們將共同推動這變革」，即使此語未經證實，但屬實的機會不輕，

乃因（１）中華人民共和國自１９４９年成立以來，美國一直以「不同意識形態」團團圍堵、封

殺成「鐵幕

」的對付中國，到中國改革開放４０多年到如今成世界第二大經濟體系，更受到美霸經貿、科技

、企業以至最近的主權、內政、軍事等方面的惡意挑釁；我早已指出美對華是敵，中國就不要對

視你為敵者友好，否則受損更甚。



＊中俄受美帝逼害侵壓多年當可團結世界各國＊



和（２）俄羅斯同樣受美帝深重打壓多年：蘇聯在１９９１年１２月２５日解體，使其聯邦

的１５國陸陸續續獨立，僅尚存的俄羅斯，又受到美帝於２０２２年推手挑起的另餘的烏克蘭疑

似加入「北約」的更沉重壓力，普京不採取「特別軍事行動」以保「防火牆」，就是要「投降」

？

自第一次世界大戰於１９１９年結束，美國便一直稱霸，故未經證實之習對普語「１００年

從未出現的變革正在降臨，我們將共同推動這變革」，絕對不出奇。但中俄要創造的是一個如《

聯合聲明》所言之「國際格局深刻調整，和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流，多極

化國際格局加速形成，新興市場和發展中國家地位普遍增強，具有全球影響力、決心捍衛本國正

當權益的地區大國不斷增多」，乃要世界和平、平等。

《聯合聲明》同時指「霸權主義、單邊主義、保護主義依然橫行，用「基於規則的秩序」取

代公認的國際原則法則和準則的行徑不可接受」，此指美帝之惡思劣行，到如今已廣受反對，受

美帝壓逼多年的中俄，行之有道有義。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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