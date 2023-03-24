【企業盈警】南華金融料去年虧損擴大至１﹒５３億元

《經濟通通訊社２４日專訊》南華金融（００６１９）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度，預期將錄得公司擁有人應佔虧損大幅增加約１﹒５３億元，而２０２１年同期則錄得公

司擁有人應佔虧損約７７００萬元。

虧損狀況增加主要是由於投資金融資產的投資虧損淨額；金融資產的公平值虧損淨額；投資

物業的公平值虧損，及在負面市場情緒下對商譽進行減值。（ｈｐ）

