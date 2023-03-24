《美元走勢－羅明立》美元１０２以下不建議追沽

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒３０ １３０﹒９４ １３０﹒０５

歐元╱美元 １﹒０８３１ １﹒０８３７ １﹒０８１７

英鎊╱美元 １﹒２２７６ １﹒２２８８ １﹒２２６１

美元╱瑞郎 ０﹒９１７６ ０﹒９１８１ ０﹒９１５５

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４９９ ７﹒８４９２

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《美元走勢》美國２月新屋銷售年化總數６４萬戶，較對上一月增多但少於預期，歐元區３

月消費者信心指數初值跌至－１９﹒２。瑞士央行及英國央行昨日（２３日）分別加息０﹒５％

及０﹒２５％，符合預期，亦表明需要繼續加息。美匯指數先跌後反彈，市場認為美國加息周期

即將結束，利淡美元。

前財長薩默斯表示，支持聯儲局加息０﹒２５％的做法，相反，若聯儲局在有加息計劃時突

然停止加息，會引起市場恐慌。歐元升上１﹒０９３０附近後跌回１﹒０８低位。預期市況將繼

續反覆，美元１０２以下不建議追沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０８３０ １﹒０９５０ １﹒０７８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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