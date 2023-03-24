《本港經濟》港府發表有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府主辦的「裕澤香江」高峰論壇，今日在香港故宮文化

博物館舉行。政府同日發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，就建立全球家族辦公

室和資產擁有人的蓬勃生態圈，說明政策立場和措施，八大措施：包括推出新的「資本投資者入

境計劃」、提供稅務寬減、提供便利市場措施及擴大投資推廣署ＦａｍｉｌｙＯｆｆｉｃｅＨＫ

專責團隊職能等。



＊新「資本投資者入境計劃」包括在港上市股票＊



以原有的「資本投資者入境計劃」為基礎，港府建議計劃的投資範疇包括在香港上市的股票

；由香港上市公司、政府、或由政府全資擁有或部分擁有的實體發行或全面保證的債券；認可機

構發行的後償債券；以及合資格的集體投資計劃（包括投資相連保險計劃）。除了以港幣計價的

資產外，當局亦會考慮以人民幣計價的資產。如成功申請，申請人可與其配偶及未婚受養子女來

港居住和發展。計劃詳情會稍後公布。



＊優惠稅制及提供便利市場措施＊



另外，如獲立法會通過，由單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具（ＦＩＨＶｓ）

將獲得利得稅豁免。政府下一步將會檢視現時有關基金和附帶權益的優惠稅制。港府指，證監會

最近發表了簡易參考指南，以釐清有關發牌要求的常見問題，其中有專為家族辦公室而設的指引

。證監會發牌科亦已設立專責溝通渠道，透過電郵及電話處理有關家族辦公室的查詢。在適當保

障投資者的前提下，監管機構將根據風險為本的原則簡化中介機構對高端客戶或超高資產淨值個

人客戶的合適性評估和披露流程。



＊成立香港財富傳承學院＊



同時，政府會資助成立全新的香港財富傳承學院，該學院將在香港金融發展局架構下成立，

並由業界組織、專業服務提供者、大學和投資推廣署的ＦａｍｉｌｙＯｆｆｉｃｅＨＫ專責團隊

等合作夥伴支持。學院會為行業從業員和財富繼承者提供人才培訓服務，為本港家族辦公室行業

壯大人才庫。

香港機場管理局正積極研究於「機場城市」發展項目下，在香港國際機場設立藝術與珍品的

貯存、展覽和鑑賞設施，讓把資產投放在藝術品的全球家族辦公室在本港日益興旺的藝術生態圈

中受惠。



＊發展香港成慈善中心＊



港府的的目標是把香港發展成為慈善中心，為全球家族辦公室和慈善家調配慈善資金，讓香

港、內地以至世界各地受惠。當局會優化慈善團體申請獲豁免繳稅的程序。稅務局會編製標準表

格，便利遞交申請及簡化處理程序，並就申請人擬訂規管文書提供進一步指引，以便他們就慈善

宗旨作出明確陳述。就單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的稅務豁免而言，港府計

劃優化立法建議，以提高獲豁免慈善團體可在家族投資控權工具享有實益權益的程度。



＊投資推廣署ＦａｍｉｌｙＯｆｆｉｃｅＨＫ專責團隊＊



為方便全球家族辦公室在港設立和擴展業務，ＦａｍｉｌｙＯｆｆｉｃｅＨＫ專責團隊會擴

大職能，提供包括協調財富擁有人推展慈善業務以及協助教育相關事宜等服務。投資推廣署

ＦａｍｉｌｙＯｆｆｉｃｅＨＫ專責團隊將會召集和成立新的家族辦公室服務提供者網絡，成員

來自向家族辦公室提供全面服務的機構，包括私人銀行、會計和律師事務所、信託和其他專業服

務公司。該網絡會提供雙向渠道，讓政府和業界就最新政策發展作溝通，亦可以此借助業界的全

球網絡，向家族辦公室宣傳和推廣香港的各種機遇。（ｃｌ）



