【企業盈喜】黎氏企業料去年轉賺４００－６００萬澳門元

《經濟通通訊社２４日專訊》黎氏企業（０２２６６）發盈喜，料２０２２年全年將錄得除

稅後溢利介乎約４００萬至６００萬元（澳門幣．下同），２０２１年同期則錄除稅後虧損約

２０７０萬元。

集團稱，業績有所改善主因毛利按年上升及預期信貸虧損撥備按年減少。（ｒｈ）

