《小傳日記》文心一言被揭請槍，全因自研技術未夠強？

《小傳日記》喺神州要聽阿爺話，喺美國都係要聽「阿耶」話，美國財長耶倫一卸膊話唔肯
保障所有存款，美股市就即跌，所以噚晚又補返句會「採取強而有力行動確保美國人民存款安全
」，先至畀返啲信心孖屐。
講完做得出幾時都好緊要，好似百度（０９８８８）今個月先出文心一言，身為神州第一個
大型聊天機械人，因為上面用唔到ＣｈａｔＧＰＴ，好多人都寄望呢隻國產ＡＩ可以拍得住
ＣｈａｔＧＰＴ，不過近排就有上面網紅發現，文心一言並唔係完全１００％國產技術。
有網紅就發現，當要求文心一言製圖，打一個中文字畀佢，出嚟完全唔係嗰回事，譬如畀個
「熊熊烈火」佢，出嚟居然係一隻著火嘅熊人。於是就估計文心一言只係做搬運工，將中文直譯
結果就攞去外國ＡＩ網站Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ製圖。結果有記者直接喺文心一言
問佢係咪用咗Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ，文心一言就承認自己係用好多其他外國嘅
ＡＩ深度學習模型嚟生成圖像，話每個模型都有自己嘅優點和適用場景，然後就照用外國嘢。
之前百度就提過話，文心一言係完全基於百度嘅大語言模型，而文生圖能力就來自文心跨模
態大模型ＥＲＮＩＥ－ＶｉＬＧ，但係目前文心一言用嘅仍然係互聯網公開數據，所以百度方面
都承諾，盡快畀用戶睇到百度嘅自研實力。
其實百度都有戴定頭盔，講過文心一言的確係因為市場需要所以趕住起貨出嚟，當中好多測
試都未完善，所以而家要靠住外國資源先都係無可厚非，起碼到目前為止，文心一言都未有好似
之前「元語智能」咁出事而要收檔，已經證明文心一言嘅適應性，請請！
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
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