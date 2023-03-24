《雷鳴天下－雷鼎鳴》銀行風暴的真正原因

《雷鳴天下》近日歐美接連有銀行倒閉或資產大跌後被賤賣，首先出事的是美國的一間中型

銀行矽谷銀行（ＳＶＢ），接著有簽名銀行（Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ）及第一共和銀行

（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ），後來更有屬於「全球系統性重要銀行」

（ＧＳＩＢ）、港人熟悉的瑞信。



網上有傳言，近日香港及新加坡的銀行業務甚盛，常排長龍，原因是很多人把歐美的存款調

回港星兩地，以策安全。我不知傳言是否屬實，但在銀行處理帳目時，又確是等得比前要久。為

何會出現此種情況？



若說這些銀行像雷曼般靠有毒資產過度擴充而爆煲，並不準確，它們的崩潰，原因頗不相同

，起碼表面原因是這樣。矽銀的例子很典型，它是被美國聯儲局及美國政府所累。



＊美急加息 銀行所持低息證券貶值＊



矽銀是美國第１６大銀行，它投資其實十分保守，不太碰高風險資產，據去年１２月底公布

的報告，它的投資組合中，美國政府債券（Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｂｉｌｌｓ）共１７２億美元，

佔總投資量的１３﹒７６％；投在按揭證券的資產共９１５億美元，佔總投資量７３﹒０９％。

這些本是銀行的正常投資，持有美國政府的債券及借錢給客戶買房子，還不夠安全？



只是禍從天降，避也避不了。美儲局自２０２２年初急速加息，從０﹒２５厘加至今年２月

，共加了８次息，達到４﹒７５厘，本周還再多加０﹒２５厘。本來加息也沒甚麼大不了，只要

銀行的投資回報率高於其發放給存戶的利息，銀行便仍可賺取息差，繼續盤滿砵滿，而銀行存款

利率也一直處於低位。實際情況可沒有這麼簡單。



加息後，銀行過去買入的低息債券或借出的低息按揭，立時價值比不上新發行的高息債券或

高息按揭，帳面上，銀行一直持有的低息證券價格便會大跌。要注意，這只是帳面上的資產價格

下跌，只要資產不出售，損失便不體現。但帳面上的損失已足夠打亂局面。



今年１月１９日，矽銀公布自己有１５０億美元的帳面虧損，而此銀行的資本總額也就只得

１６０億美元，開始時，那些分析員還不知道危險之所在，矽銀股價還急升，但當市場冷靜下來

，自然有些人認為帳面損失也是損失，君子不立危牆之下，提款走人是自保之道。在３月９日一

天內，矽銀存戶便提走了４２０億美元！



瑞信情況與矽銀卻不盡相同。加息也使它蒙受損失，但它的困境與擠提更為接近。這所有

１６６年歷史的瑞士金融機構，本來甚得國際存款人的信任，但瑞士去年放棄了維持２００多年

的中立國政策，凍結了俄羅斯存戶１９０億美元的資產，這顯示瑞士的銀行在政府放棄政治中立

、倒向美國後，是會把與其立場不合的存戶之資產奪走，以後誰敢再相信它？瑞信流失了大量存

款，這又迫使它賣掉一些低息證券，帳面損失變成實質損失，遭瑞銀賤價收購。



＊瑞士中立不再 瑞信流失大量存款＊



瑞信的問題是它受瑞士政府的愚蠢所惑，沒有守得住極有價值的政治中立，制裁別人變成制

裁自己。以此為先例，瑞士政府若繼續盲從美國，這國家的金融地位就算不完全崩潰，也會大幅

削弱，誰說胡亂制裁別國不會傷及己身？



美國的情況一樣是自作自受。為何美儲局要加息？這是因為要壓低通脹。為何有通脹？這是

因為美儲局大印鈔票。為何要印鈔？這是因為美國政府胡亂用錢，入不敷支還要去打仗。從前中

國等國家還肯借錢給她，現在她連債主也無端得罪，但還是要借，便只能自印鈔票，自己借給自

己。世上沒有免費午餐，印鈔票也變不出魔法來，據美國的聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）估計

，因加息而導致的銀行帳面損失，已超越６５００億美元，這筆巨額虧損不會自動消失，而是要

美國社會承擔，矽銀只是首先中招的一員而已。



＊歐美應休養生息 停到處挑起戰火＊



美儲局及負責挽救存戶的ＦＤＩＣ是否有能力保護銀行及其存戶？恐怕有心無力。ＦＤＩＣ

自己的本錢只有１２８０億美元，而且還是帳面不停縮水的美債，如何夠力量填補得了６５００

億美元的損失？美儲局更不濟，它持有極大量的美債，帳面損失已達３３００億美元，但資本額

卻只得４２０億美元，若非它有公權力，能印銀紙，早已陷入破產。



在此等態勢下，歐美社會最應該做的是休養生息，搞好經濟，不是到處挑起戰火，制裁這制

裁那，但她們目前還是不會作此想，所欠的債，終是要還的。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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