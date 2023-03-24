《青工俠說－廖錦興》粵港協作，攜手共贏

《青工俠說》香港工商界北上發展近半個世紀，鄰近的廣東省是更主要加工出口的合作夥伴

，因此粵港之間既有地利，亦有機遇。除有海陸空交通便利往來，在語言、文化、生活習慣亦無

太大差異，兩地通婚更是頻繁。在過去３年疫情期間，仍有不少本港市民願意接受頗長的隔離期

也回到廣東省內探親和經商，可見粵港之間的關係比我國任何一個省市更緊密和重要。



本周，廣東省公布的進出口數據，１月份和２月份的總值分別是５８７７﹒４億人民幣和

４９９５﹒４億人民幣。進口方面以珠寶類同比升幅最大達７６％，原油和乳品都超過１０％；

出口方面太陽能電池同比升幅最大達９３﹒７％；其他如蔬菜和乾鮮瓜果也接近５０％。由此可

見復常後的經濟活動再次動起來。



自全面通關後，粵港的旅客和經貿往來已逐漸回復正常。本周，粵港合作聯席會議第２３次

會議在香港舉行，行政長官李家超和廣東省省長王偉中分別率領代表團出席。會議以「深化粵港

各領域務實高效合作，推進粵港澳大灣區高質量發展」為主題，李家超在開場發言中表示：「

２０２３年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布實施４周年，也是疫情後內地與港澳人員往來

全面恢復之年。我們現在要爭分奪秒，按二十大和兩會精神，積極推動粵港澳大灣區高質量發展

。這需要粵港攜手合作，引領大灣區高質量發展邁上新征程、新高峰，共同為國家和灣區發展作

出更大貢獻！」會後雙方共同簽署５份合作協議，涵蓋創新及科技、金融服務、人才和醫療衛生

。



筆者比較重視粵港之間在區域發展、教育、文化和青年發展方面的合作方向，而在粵港兩地

未來合作中也有提及這些範疇：

１） 北部都會區發展：成立「對接北部都會區發展策略專班」。

２） 教育：探索推進粵港高等專科學歷互認、職訓局在深圳設立首個內地運作中心、重啟香港

教師赴內地交流協作計劃、開展高中公民與社會發展科的內地考察。

３） 文化：支持香港在２０２４年主辦「粵港澳大灣區文化藝術節」、支持本地電視台與內地

及亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目、鼓勵廣東省同業參與在香港舉行的創意產業展覽及交流活動

。

４） 青年發展：有序重啟「青年內地實習資助計劃」、繼續透過「粵港澳大灣區青年創業資助

計劃」等支援有意創業的香港青年、成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」的籌備工作、將

「大灣區青年就業計劃」改為恒常措施，新一輪的計劃已於本月初開始接受僱主申請。



粵港雙方積極為促進大灣區人流、物流、信息流和資金流等要素的流通進行磋商，將大灣區

打造為吸引和凝聚世界尖端科技人才的一流灣區。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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