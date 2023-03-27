《日出而作》銀行股收復失地，三大美指全周保住漲勢

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３２２３７﹒５３ 升 １３２﹒２８ ０﹒４１％

標普５００ ３９７０﹒９９ 升 ２２﹒２７ ０﹒５６％

納斯達克 １１８２３﹒９６ 升 ３６﹒５６ ０﹒３１％

倫敦富時１００ ７４０５﹒４５ 跌 －９４﹒１５ －１﹒２６％

法蘭克福ＤＡＸ １４９５７﹒２３ 跌 －２５３﹒１６ －１﹒６６％

巴黎ＣＡＣ４０ ７０１５﹒１０ 跌 －１２４﹒１５ －１﹒７４％

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＊香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１３０﹒７５１７，歐元兌美元１﹒０７７６



《公司業績》

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萬裕科技（００８９４）全年純利跌４４％至４２６９萬元，不派息

金力集團（０３９１９）全年盈轉虧２２７９萬元，不派息

巨騰國際（０３３３６）全年純利升６％至１﹒７億元，派息５仙

創維集團（００７５１）全年純利跌４９％至８億人幣，不派息

北京體育文化（０１８０３）全年虧損擴至６６６３萬元，不派息

中國波頓（０３３１８）全年純利跌７４％至４８３２萬元，不派息

飛霓控股（０８４８０）全年虧轉盈１８１７萬令吉，不派息

佳民集團（０８５１９）全年虧損擴至１９７４萬元，不派息

海峽石油化工（００８５２）全年純利跌０﹒７％至６１８萬元，不派息

永泰地產（００３６９）全年盈轉虧５﹒４億元，派末期息２１仙

博雅互動（００４３４）全年虧轉盈６４２０萬人幣，不派息

中國新電信（０８１６７）全年虧損降至５５６６萬元，不派息

第一信用（０８２１５）全年虧損擴至１﹒８億元，不派息

ＷＭＣＨ（０８２０８）全年虧損降至１７３萬坡元，不派息

弘浩國際控股（０８３７５）全年盈轉虧１８５５萬元，不派息

駿傑集團控股（０８１８８）全年純利跌４５％至５８０萬元，不派息

金朝陽（００８７８）全年虧損降至２﹒７億元，派末期息２０仙

Ｇ﹒Ａ﹒ 控股（０８１２６）全年純利跌六成至２６１０萬元，不派息

周生生（００１１６）全年純利跌３０％至４﹒５億元，派末期息１５仙

晶門（０２８７８）全年純利升１７％至２７８３萬美元，不派息

先瑞達（０６６６９）全年虧轉盈７０１４萬人幣，不派息

南華金融（００６１９）３２３萬元售２公司Ｈ股，料收益５７萬元

貓眼娛樂（０１８９６）全年純利跌７２％至１﹒１億人幣，不派息

盛業（０６０６９）全年純利跌４７％至２﹒２億人幣，息７﹒５港仙

衛龍（０９９８５）全年純利跌８２％至１﹒５億人幣，派息２４分

醫脈通（０２１９２）全年純利升１﹒９倍，派息６﹒５４分

中國石墨（０２２３７）全年純利升４８％，派息１﹒６港仙

英皇鐘表珠寶（００８８７）去年純利逾２億元升９％，派息０﹒６２仙

長城天下（００５２４）去年虧損２３２０萬元，不派息

高偉電子（０１４１５）去年純利８４３１萬美元增６９％，不派息

時代天使（０６６９９）去年純利跌２５％，派息６８港仙

天寶集團（０１９７９）去年純利跌２２％，派息３﹒３仙

新火科技（０１６１１）６３１萬元售金融資產，料收益１萬元

立基工程控股（０１６９０）去年純利增７％，不派息

德林國際（０１１２６）去年純利升２﹒６倍，派息３０仙

東曜藥業（０１８７５）去年虧損４９９２萬人幣，不派息

中信銀行（００９９８）去年純利升１２％，派息３２﹒９分

復星國際（００６５６）附屬豫園股份去年純利升１﹒５％

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）歐洲再回購３７０萬股，總值２﹒３億元

建溢（００６３８）交還韶關三幅工業地獲補償１﹒２億元，今早復牌

國華（００３７０）內地兩貿易客戶財困撤銷註冊，或需撇帳１﹒８億元

東建國際（００３２９）委莊嘉誼任獨立非執董，符上市規則

華潤置地（０１１０９）獲３０億元人民幣定期貸款

北大荒（０００３９）債務重組計劃，６月法院聆訊召開會議

ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）成立特別調查委員會，處理呈請

易大宗（０１７３３）斥３７７萬元回購２６７萬股

福晟國際（００６２７）５月１９日召開債權人會議

凌雄科技（０２４３６）停牌，待發布內幕消息

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《國企紅籌》

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濰柴動力（０２３３８）分拆濰柴雷沃申請深圳創業板上市獲受理

華僑城（０３３６６）更換執董兼行政總裁

復宏漢霖（０２６９６）醫肺癌產品申上市獲歐藥局受理

國藥控股（０１０９９）附屬國藥器械去年營業利潤升１２％

金川集團（０２３６２）稱年度盈利挫９９％，末期息維持０﹒２港仙

北辰（００５８８）年度盈轉虧１４﹒７億人幣不派息

天津發展（００８８２）附屬力生製藥年度少賺２３﹒３％

中國通號（０３９６９）去年純利增１１％，息１７分

北辰實業（００５８８）去年虧損近１６億人幣，不派息

華營建築（０１５８２）全年純利升１６％，息１﹒８仙

中電光谷（００７９８）全年純利跌１６％，息２﹒５港仙

五礦地產（００２３０）全年盈轉虧１４億元，不派息

濱海投資（０２８８６）全年純利跌１９％至３億元，派息１０仙

亞太衛星（０１０４５）全年純利跌１２％，息１７仙

中石化冠德（００９３４）全年純利跌５９％，息１２仙

金融街（０１５０２）全年純利跌１２％，息１６﹒３分

中廣核（０１１６４）全年純利升１﹒９倍，不派息

百宏實業（０２２９９）去年純利跌６３％，不派息

暢捷通（０１５８８）去年虧損擴至逾２億人幣，不派息

首鋼資源（００６３９）去年賺２７億元升７％，息２８仙

同方泰德（０１２０６）去年純利跌２２％，不派息

新天綠色（００９５６）去年純利２３億人幣持平，派息１９﹒３分

民航信息（００６９６）去年多賺１４％派息５﹒３分

鷹瞳科技（０２２５１）去年虧損１﹒８億人幣，不派息

中國電力（０２３８０）去年賺２６億人幣息１１分

中集安瑞科（０３８９９）去年純利增１９％息２４港仙

中煤能源（０１８９８）去年多賺３０％，息４１﹒３分

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《神州民企》

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聯眾國際（０６８９９）仲裁請求全部獲接受

京信通信（０２３４２）２董事辭任，今起生效；全年虧轉賺近２億，息１﹒１仙

創夢天地（０１１１９）使用微軟雲服務，為期３年

粵港灣（０１３９６）延刊去年度業績，料４月３日起停牌

中國油氣（００７０２）與潛在投資者訂認購新股及換股債有條件文件

遠航港口（０８５０２）全年賺多１２％末連特息６港仙

華油能源（０１２５１）全年純利升５１％，不派息

ＴＬ（０８５３６）全年虧損降至３０７萬人幣，不派息

現代中藥（０１６４３）全年純利升７％至８７８３萬元，不派息

中國東方教育（００６６７）全年純利升２１％，派末期息２０港仙

弘陽服務（０１９７１）全年純利跌２８％，不派息

ＳＯＨＯ中國（００４１０）全年賺６１２１萬人幣不派息

維信金科（０２００３）全年純利跌５５％，息１０港仙

赤子城（０９９１１）全年虧轉盈１﹒３億人幣，不派息

滄港鐵路（０２１６９）去年純利跌１２％，息２﹒８分

維港環保（０１８４５）去年虧損降至１２４０萬人幣，不派息

天大藥業（００４５５）９個月末期虧損４０９８萬元，派息０﹒２６仙

中國罕王（０３７８８）去年虧損５１２９萬人幣不派息

中國天保集團（０１４２７）去年盈轉虧３﹒５億人幣，不派息

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《中國要聞》

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發改委調研首季財政金融形勢，上海湖北等出席

３月８６款國產網絡遊戲獲批，網易騰訊中手游均入圍

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《國金頭條》

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耶倫轉口風，必要時保護民眾存款，美股三大指數齊升

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《大國博弈》

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戴琪稱與中國貿易對話持開放態度，但會捍衛美國利益

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《華為動向》

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華為發布新機，全球首款可支持雙向北斗衛星消息

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《虛幣世界》

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比特幣重拾升勢

，反彈至２８０

００美元之上

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《其他消息》

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港鐵沙田站有人

進入路軌事故已

處理，東鐵線列

車服務逐步回復

正常

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