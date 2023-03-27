  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2023 07:53

《國金頭條》投資者對銀行業危機憂慮消退，美股三大指數高收

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美股上周五（２４日）先跌後升，全周計３個主要指數均升逾
１％。多名聯儲局官員表示，上周政策會議加息０﹒２５厘，原因是有信心美國銀行系統能夠避
過危機，可以維持原有加息步伐。
　　道指收報３２２３７，升１３２點或０﹒４１％；納指收報１１８２３，升３６點或
０﹒３１％；標普５００指數收報３９７０點，升２２點或０﹒５６％。
　　防守性較強的公用股及房地產股表現較好。部分地區性銀行股價向上，不過，第一共和銀行
跌逾１％。
　　美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二及三，就矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒
閉舉行首場聽證會，聽取包括聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）、聯儲局及財政部官員的證詞。
　　市場亦關注矽谷銀行的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。外電報道指，當局正考
慮擴大緊急貸款機制，為銀行業提供更多支持，市場認為第一共和銀行可望爭取時間解決資產負
債表問題。
　
＊資金流入美元，油金齊向下＊
　
　　投資者對歐洲出現金融危機的憂慮揮之不去，資金流入美元避險。歐元兌美元報
１﹒０７７６，英鎊兌美元報１﹒２２４１，美元兌日圓報１３０﹒８６。
　
　　原油期貨價格下跌。投資者憂慮歐洲銀行業危機持續，不利經濟表現及原油需求。紐約５月
期油收報每桶６９﹒２６美元，跌７０美仙或１％；布蘭特５月期油收報每桶７４﹒９９美元，
跌９２美仙或１﹒２１％。紐約４月期金收報每盎士１９８３﹒８美元，跌１２﹒１美元或
０﹒６１％。（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態27/03/2023
洪都拉斯與台北斷交，改與北京建交
人氣文章財經熱話27/03/2023
【虛幣世界】Euler被盜代幣獲返還，EUL反彈近五成
人氣文章財經熱話24/03/2023
《嚟緊炒D乜》明源雲下周派發去年度業績　中線目標9.24銀
人氣文章中國故事24/03/2023
《神州經脈》國務院常務會減召開頻率　美封殺TikTok態度硬
人氣文章財經熱話24/03/2023
聯想熱炒自動駕駛AI概念兼獲大行大升目標價　股價連日急升高位點部署？
人氣文章國際動態24/03/2023
美國商務部列14家中國公司入未經核實清單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金