《國金頭條》投資者對銀行業危機憂慮消退，美股三大指數高收

《經濟通通訊社２７日專訊》美股上周五（２４日）先跌後升，全周計３個主要指數均升逾

１％。多名聯儲局官員表示，上周政策會議加息０﹒２５厘，原因是有信心美國銀行系統能夠避

過危機，可以維持原有加息步伐。

道指收報３２２３７，升１３２點或０﹒４１％；納指收報１１８２３，升３６點或

０﹒３１％；標普５００指數收報３９７０點，升２２點或０﹒５６％。

防守性較強的公用股及房地產股表現較好。部分地區性銀行股價向上，不過，第一共和銀行

跌逾１％。

美股本周焦點在於美國參眾兩院分別於周二及三，就矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒

閉舉行首場聽證會，聽取包括聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）、聯儲局及財政部官員的證詞。

市場亦關注矽谷銀行的競購情況，以及第一共和銀行會否出現危機。外電報道指，當局正考

慮擴大緊急貸款機制，為銀行業提供更多支持，市場認為第一共和銀行可望爭取時間解決資產負

債表問題。



＊資金流入美元，油金齊向下＊



投資者對歐洲出現金融危機的憂慮揮之不去，資金流入美元避險。歐元兌美元報

１﹒０７７６，英鎊兌美元報１﹒２２４１，美元兌日圓報１３０﹒８６。



原油期貨價格下跌。投資者憂慮歐洲銀行業危機持續，不利經濟表現及原油需求。紐約５月

期油收報每桶６９﹒２６美元，跌７０美仙或１％；布蘭特５月期油收報每桶７４﹒９９美元，

跌９２美仙或１﹒２１％。紐約４月期金收報每盎士１９８３﹒８美元，跌１２﹒１美元或

０﹒６１％。（ｋｙ）

