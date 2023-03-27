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27/03/2023 16:42

《盤後部署》恒指失守５０天線，中石化減派末期息料致股價續受壓

　　《經濟通通訊社２７日專訊》受累多隻重磅科技股下跌，恒指延續上周五（２４日）跌勢，
低開６３點，報１９８５１。藍籌股之中，中石化（００３８６）低開４﹒０５％，神華
（０１０８８）跌３﹒５３％，公布去年度業績的小米（０１８１０）及美團（０３６９０），
分別低開２﹒５７％及１﹒５７％，收市跌幅擴大至逾３﹒５％及逾６％。
　
＊馬雲現身杭州雲谷學校＊
　
　　騰訊（００７００）上周五完成實物分派美團，導致美團沽壓加劇。恒指一度跌逾４００點
，低見至１９５０９。雖然午後雲谷教育證實，馬雲到訪雲谷學校，就教育議題以及人工智能工
具ＣｈａｔＧＰＴ跟校方交流，阿里巴巴（０９９８８）曾漲逾２％，恒指跌幅曾收窄至不足
１０點，但阿里巴巴升勢及後無以為繼，恒指再度受壓。除了科技股外，內房及汽車股都下跌，
恒指連續兩日收市報跌，上周四（２４日）單日４５８點升幅近乎蒸發。
　　恒指全日收報１９５６７，跌３４７點或跌１﹒７５％，主板成交１２７１﹒９６億元。國
企指數報６６４８，跌１４６點或跌２﹒１５％。恒生科技指數報４１０５，跌１１９點或跌
２﹒８２％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３２５１，跌１４點或跌０﹒４４％，成交４５３５﹒８６
億元人民幣；深證成份指數報１１６４７，升１３點或升０﹒１２％，成交３１７４﹒２４億元
人民幣。
　
＊中石化大幅常削減末期息＊
　
　　中石化（００３８６）上周五公布業績，截至去年１２月３１日止年度純利約６６３億人民
幣，跌６﹒８９％，每股盈利５４﹒８分，派末期股息每股１９﹒５分，全年股息總額３５﹒５
分。業績表現一般加上大減末期息，中石化跌幅顯著，低開４﹒０５％，收市仍要跌３﹒４１％
，報４﹒５３元，該股成交約３﹒５９億股，涉資１６﹒１１億元，盤中高見４﹒５８元，最低
見４﹒３３元。
　　在日線圖上，中石化今日裂口下跌，早段已失守２０天線，最終都無法收復該移動平均線。
即使近期油價略為回落，對以上游開採業務為主的中石化較有幫助，惟集團今次末期息相對上一
財年末期息少３７％，嚇走部分以石油股作收息的投資者在所難免。此外，股價於３月１日至３
月７日持續上升，累計升了逾１５％，相信已反映不少對業績及派息的預期。如今末期派息未如
理想，股價或繼續回調。
　　部署方面，持貨者可視５０天線（目前為４﹒３元）為止賺位，因為今日在５０天線附近收
窄跌幅。另外，目前該位為１至２月橫行密集區的頂位，推斷該位為較重要的支持位，短線未能
守住５０天線宜離場。（ｅｒ）

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