《台股攻略－黃振宇》市場憂歐美銀行危機，台股高位回吐

《台股攻略》由於上周五（２４日）德意志銀行（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｂａｎｋ）因違約保

險成本大增，市場再度憂慮歐美銀行危機未除，台股今日（２７日）高位回吐，台積電及鴻海等

大電子權值股受壓，加權指數一度跌近百點，但中型股則表現活躍，指數最終跌８４點，收

１５８３０點，成交金額為２１０９﹒５５億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出

２３﹒０１億元，外資終止連續３個交易日淨買入記錄。

電子權值股表現受壓，台積電收５３１元，跌１﹒５％；鴻海收１０３﹒５元，跌１﹒９％

；大立光收２２６０元，跌１﹒７％。日月光投控、聯詠及欣興均跌超過１％；國巨及中華電則

分別逆市升１﹒１％及０﹒４％。金融股方面，京城銀升１﹒２％，永豐金升０﹒９％，開發金

、安泰銀、中信金、王道銀行、合庫金及國泰金均升０﹒１％及０﹒４％，富邦金、玉山金及第

一金均無起跌，上海商銀、高雄銀及國票金均走弱，跌１％至３％。中型股表現不俗，中型股

１００指數逆市上揚，多隻成分股獲資金追捧，金像電、旭隼、永豐餘、富邦媒、緯創及慧洋－

ＫＹ等均升２％至４％。ＡＩ熱潮推升資料中心及伺服器市場需求，台散熱廠對今年展望樂觀，

雙鴻及泰碩同步漲停，健策收８﹒２％，尼得科超眾、業強及奇鋐均升４﹒２％至６﹒８％。群

創旗下睿生光電今日首日上市，股價收１２８元，較承銷價７０元升超過８成，惟群創微跌

０﹒７％。台灣總統蔡英文將出訪中南美洲，再度掀起台海緊張局勢，軍工概念股的全訊漲停，

寶一升５﹒２％，積極布局無人直升機市場的事欣科亦漲停。

台股受到德意志銀行違約事件及政治局勢影響下再度走弱，預計負面因素消除後才有望重拾

升勢，短期留意２０天線（１５６１６點）支持位及三大法人動向，投資宜保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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