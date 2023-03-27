《談國論企－黎偉成》和談烏局須尊重各國合理安全

《談國論企》中國國家主席習近平２０２３年３月２１日與俄羅斯總統普京簽署的《聯合聲

明》，談到重啟烏克蘭局勢和談，指出「聯合國憲章宗旨和原則必須得到尊重，國際法必須得到

尊重」、「尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗」，國際社會反應積極：法國總統馬克龍

及歐盟委員會主席馮德萊斯聯袂訪華，西班牙首相桑切斯到中國。這對美國肯定是「壓力」，美

方會採取惡毒的手段「應對」，但這是元首外交，老美可搞點甚麼？



＊中俄：聯合國憲章宗指和原則必須得到尊重＊



習近平應普京之邀訪俄，世界各國事前事後的反應，普遍正面甚至積極，令人感到有點「驚

訝」的，是歐洲國家及國家集團沒有多少「反對聲音」，確有點出乎意料之外，實際這是應有之

義。因美國之利用軍事、政治和其化優勢，主動推手挑起的烏克蘭危機，所損害別國的合理安全

利益，不僅是俄羅斯和烏克蘭，甚至美國的「盟友」特別是歐盟多國，因：烏局惡化缺糧及能源

出口和供應，捱昂貴價，更受美國炸「北溪一號」油管使輸歐能源更缺，而美國供歐的石油產品

更坐地起價，「義氣」當兒戲！歐洲等國家及組織領導人近日頻密地訪華，充分顯示世界要和平

發展，不要一國「獨霸」！

從《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作伙伴關系的聯合聲明》的第

九部分，頭兩段文字，就清楚地列明中俄對烏克蘭危機的重啟和談原則和精神。最重要的，是（

一）以「聯合國憲章宗旨和原則必須得到尊重，國際法必須得到尊重」，作為開宗明義之言，足

見聯合國的絕對高度重要性。此因俄烏的戰事，表面看來是「兩國之爭」，實際所涉及問題和關

係相當複雜，特別是（Ｉ）烏克蘭的背後，就是美國，甚至其支持或被蒙騙的盟友。美國總統拜

登陰毒地似邀實非的策動烏國加入「北約」，大有拆掉俄羅斯「防火牆」之壓，是普京不得不對

烏採取「特別軍事行動」之因。烏克蘭不僅止得到美國輸送的武器支持，「北約」多國亦作如是

舉，故俄羅斯以一敵數十。

更要指出的，是（ＩＩ）惡毒和霸道的美國政客、政棍，繼續採取歷來的霸佔和控制以美國

為主的西方「傳媒」的惡策，對俄羅斯作出絕對不符事實、單邊、惡性的「指責式」的「報道」

，甚至厚顏無恥的捏造假消息，誤導世界各地，我看最好由聯合國參與甚至主持重啟烏局和談。

和（ＩＩＩ）美國推手策動烏戰的同時，還惡毒地聯群「警告」中國，不要對俄羅斯提供任何支

持或援助，並爛仔地說什麼「會有後果」。由是中國提出希望俄烏的重啟和談，有兩個必須：「

聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵重，國際法必須得到遵重」。

要重啟和談，就要如（二）中俄的《聯合聲明》所強調的「解決烏克蘭危機必須尊重各國合

理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火撓油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途

徑

」，此語重點為（１）「合理安全關切」，是各國必須擁有和享受的。由是重申，俄羅斯是面對

美國政客要把「北約」進一步東移拆其「防火牆」，合理的安全關切受到嚴重挑釁，才對烏克蘭

採取「特別軍事行動」。



＊反美國霸道斥北約破壞亞太地區和平穩定＊



另一個合理安全關切，是（２）俄羅斯所採取的特別軍事行動，居然受到美國所「形成陣營

對抗」，甚至「拱火撓油」，使俄國陷入日益深重的戰火、被無理制裁惡境。尤其是美國近期不

斷說甚麼要應對「不同意識形態」，而此番推手舞弄出來的烏克蘭危機的最終目的是要摧毀俄羅

斯，接著要攻擊的就是中國。

《聯合聲明》還（三）直接和間接的力斥美國霸權主義的惡思劣行，並（ｉ）直指「美國抱

守冷戰思維，推行『印太戰略』，對本地區和平穩定造成消極影響」；而（ｉｉ）由美國主導的

「北約

」，亦受中國及俄羅斯正義聲音之斥。《聯合聲明》強調「雙方敦促北約格守作為區域性、防禦

性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益和文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正

看待他國和平發展。雙方對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重

關切。雙方反對在亞太地區併湊封閉排他的集團架構，製造集團政治和陣營對抗」。

由是，中俄力表要「致力於構建平等、開放、包容、不針對第三國的亞太安全體系，以維護

地區和平、穩定與繁榮」。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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