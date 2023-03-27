《豪論國金－李振豪》「衰退」將取代「加息」作為未來投資主題

《豪論國金》美聯儲主席鮑威爾一宣布加息２５基點，並修正點陣圖及經濟預測以反映美聯

儲對後市的觀點。最新聯邦利率為５％，而點陣圖顯示年內目標利率中位數維持在５﹒１％不變

，暗示５月或６月再加息１次２５基點後，相信本次加息周期好大可能在上半年完結，符合市場

預期。細讀委員投票數目，１８票中有１０票支持不變，只有１票減息２５點子，加息者有７票

。結果反映委員對通脹的關注較近期銀行危機更高，理順委員們投票取態有利市場對後市利率走

勢的預測及其資金調配。最重要是主席鮑威爾明確表示年內看不到減息的條件，暗示有信心控制

危機，市場接受與否只是另一回事。

經濟預測變化不大，核心ＰＣＥ設定為３﹒６％，較今天４﹒７％為低但與上季預測相若，

反映年內不會達到２％通脹目標，回應維持高利率的觀點。較重要是實質ＧＤＰ按年增長由上季

０﹒５％輕微下調至０﹒４％，暗示明白銀行危機會影響經濟，但程度是輕微的，而非市場預期

崩潰或深度衰退。最新實質ＧＤＰ按年增長為０﹒９％，０﹒４％預測暗示美聯儲維持早前經濟

「軟著陸」不變。

對銀行危機評論，主席鮑威爾表示會以不同工具去處理通脹及銀行危機，暗示不應再憧憬因

危機而減息。早前推出銀行定期融資計劃（ＢＴＦＰ）已為中小型銀行提供流動性，目標為本地

注入資金而非透過減息而影響全面經濟。雖然他表示觀察到ＢＴＦＰ已推升其資產負債表（由

８﹒３推升至８﹒６萬億美元），有違「縮表」原則，但他無為此多加解釋。筆者預期提升流動

性或多或少會流到實體經濟，未來通脹反彈機會偏高，即加息步伐沒有條件停止，憧憬５月利率

見頂存在隱憂，但對整體投資市場影響不大。

美股３大指數當日下跌２％以內只是計入加息２５基點因素，不難理解銀行及房地產板塊跌

幅較大，但整體反應實屬正常。反而國債孳息率變化較有啟示，２年期比１０年期跌幅較高，息

差收窄至約４０基點，較月初曾高見１００點子明顯下跌。符合筆者早前預測，在加息周期末及

衰退出現前，曲線將由倒掛轉趨正常化，亦提供較股市更清晰的投資策略。

綜合上述分析，預期未來投資主題將由「加息」轉到「衰退」，「防守為先」仍是未來策略

主軸。

共勉之。

《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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