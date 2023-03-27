【夜期時段】即月期指最新報１９５９５點，跌８點，高水２７點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６０５點，升２點，高水３７

點，最新報１９５９５點，跌８點，高水２７點，合約成交３８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６６２點，升８點，高水１３點，最新報６６５２點，跌

２點，高水３點，合約成交２２６２張。

