【夜期時段】即月期指最新報１９５９５點，跌８點，高水２７點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６０５點，升２點，高水３７
點，最新報１９５９５點，跌８點，高水２７點，合約成交３８８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６６２點，升８點，高水１３點，最新報６６５２點，跌
２點，高水３點，合約成交２２６２張。
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