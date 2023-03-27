《豐碩成果－盧穗欣》亞洲債券靈活應對市場波動

《豐碩成果》美國矽谷銀行倒閉，歐洲瑞信向瑞士央行借款增加流動性，市場擔心事件蔓延

影響金融系統穩定性。事件為本來已經不明朗的息口走勢增添變數。與其預測短期市場動向，倒

不如重歸基本面。東亞聯豐認為，亞洲經濟基調穩定，區內債券能相對提供穩定且吸引的收益，

波動比股市也較低。亞洲債券選擇也甚多。不論是國債或企業債、投資級別或高收益債券，均能

找到不同國家、板塊和風險度分散投資，方便作出靈活調配，應對市場波動。



＊中國地產業有回暖跡象，繼續利好內房債＊



經過２０２２年的震盪，亞洲債市已穩定在較低水平。投資者寄望中國開放能支持增長，抵

消環球經濟放緩導致的疲弱需求。儘管沒有大規模刺激措施，中國的周期性復甦能力足以自我維

持。根據國際貨幣基金組織預測，今年亞洲區經濟擴張有望達到４﹒７％，環球增長則相反，可

能放緩至２﹒９％。中國採購經理指數２月份出乎意料達５２﹒６，創２０１２年新高。１、２

月份零售銷售按年上升３﹒５％，扭轉過去數月跌勢。去年疲弱的地產市道，一線和主要二線城

市的二手交投也有回暖跡象，個別價格也逐步回升。由於受到去年爛尾樓事件影響，新屋銷售尚

未反彈。雖然政府通過三支箭為地產商提供多方面融資渠道，買家對新樓信心仍需要時間恢復，

但我們認為隨著發展商融資能力改善，新樓交付進度恢復，銷售將穩步回穩。經過一輪升浪，高

收益內房債會出現調整亦屬正常，但長遠而言仍具備投資潛力，所以必須要懂得隨著市況進行調

整。另外，隨著經濟復甦範圍擴大，我們認為對工業債也可多加留意。



＊亞洲區基調穩固，債券不乏選擇＊



除了中國，其它亞洲債券也不乏機遇。受美國加息影響，亞洲債券去年一直低迷。但美國大

幅加息的趨勢有緩和跡象。美國的高通脹亦已逐步回落，２月按年通脹為６％，較１月６﹒４％

為低。看到美國國債息率大幅上升空間有限，亞洲債券將重新受基本面主導。目前，亞洲各國正

處於不同的經濟周期。中國和日本目前仍維持相對寬鬆的貨幣政策，但由於日本通脹升溫，預計

該國有機會實行利率正常化。印尼、南韓和馬來西亞的核心通脹水平開始受控，三國在多次加息

後已經停止加息。當中，我們認為印尼的高收益房地產債券和南韓投資級別債券都是吸引的選擇

。

當然，對於不願意承擔任何風險的投資者而言，銀行存款提供３－４％利息，固然是不錯的

選擇。但如果想爭取比銀行存款進取的定期入息，但又不想承受投資股票的風險，亞洲債券可能

是你值得考慮的其中一個投資類別。但亞洲債市種類多樣，交給專業團隊有策略地作投資調配，

方能於現今多變的市況，發揮最大的風險分散優勢，攻守有據。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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