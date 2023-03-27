《缸邊隨筆－石鏡泉》日圓一條草，美元非大佬？

《缸邊隨筆》繼矽谷銀行之後，又有瑞信危機，市場近日真是風聲鶴唳，都是特大金融危機

「狼來了」，還是它「最後的一根稻草」？筆者反而更關注日圓走勢。



有人或說，日圓因素，市場近日不也炒完了？市場可能炒完，但並不代表日圓對市場的影響

也完。幾十年來，日圓或日圓資產已成避險工具，有人更認為它比瑞郎還要好。不過，日本央行

不跟隨「大佬」美儲局加息，就令市場有很大的潛在風險，會爆煲。



不少人只記得９０年代，日本經濟有所謂「失落的２０年」，可能不知道日本在「失落」之

前，亦有其７０至８０年代的「風光」期，但正是：有咁耐風「光」，就有咁耐「失落」。



８０年代，日本出口強，外資湧入買資產，造成經濟泡沫，美國再來個《廣場協議》迫升日

匯，日圓勁升，變了「亢龍」；至９０年代，美國因感受到美元「大佬」地位受到威脅，就把日

本產業煎皮拆骨，例如把日本當年最重要的半導體產業遷台，以打壓日本經濟發展，自此，日本

泡沫爆破，經濟一蹶不振，才「失落」了２０多、３０年。



＊日圓零息，日資走路＊



ＱＥ、零息政策其實是在這背景下，日本因要求存而「發明」的。既然小弟做過「實驗」，

「大佬」美國便樂得依法施為，才有日後全球競相印鈔的故事，而日圓率先「零息」，卻造就了

套利交易（見下文－－套利交易賺息差）。



話說自９０年代起，日本國內長期的超低息，甚至零息政策，令部分日本家庭主婦不甘於微

薄的利息回報，遂把資金投向海外金融市場，以賺取更高回報。有人就以日本一個大姓「渡邊」

，為這一群原本以普通家庭主婦為主力的投資群體命名，是為「渡邊太太」，就像港人都會意會

「牛頭角順嫂」所指的是甚麼人一樣。



時至今日，「渡邊太太」當然已不單是「太太」，也很可能涵蓋了「先生」、「小姐」。總

之，這群日本「師奶」在全球外匯及投資市場，都甚有影響力。據估計，「渡邊太太」約佔東京

現貨外匯成交量兩至三成！再加上日本的金融，包括保險、人壽保險等企業的投入，這批日資的

動向，也直接影響市場。



這個憂慮非始於今日。去年底，有分析指出，日本出口年增長持續放緩，而且連續兩季

ＧＤＰ萎縮，經濟有衰退迹象，通脹更創４０年新高。因此，市場普遍認為，日本央行若放棄貨

幣寬鬆及孳息曲綫控制（Ｙｉｅｌｄ Ｃｕｒｖｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ，ＹＣＣ）政策（見下文－

－ＹＣＣ政策：日圓的定海神針），日本債市恐會爆破，這將引發全球金融危機。



去年１２月，日本央行突宣布調整ＹＣＣ政策，維持短期利率（１年期國債利率）目標－

０﹒１厘、長期利率（１０年期國債利率）目標０厘不變，但將１０年期國債利率的波動範圍，

從＋╱－０﹒２５厘調整為＋╱－０﹒５厘。對日本央行超出預期的轉向，市場反應強烈，並對

日本貨幣政策「正常化」（即加息，日圓升）的預期不斷提升。直至即將於下月接任日銀總裁的

植田和男上月開腔，透露仍會維持貨幣寬鬆政策，市場才鬆一口氣。



＊日圓升，引資回朝＊



日本央行１月會議紀錄也顯示，央行委員認為，現在退出超寬鬆的貨幣政策仍為時尚早，因

通脹仍未可持續達到２％的目標。不過，有「日圓先生」之稱的日本前財政部部長榊原英資，去

年底接受彭博訪問時就放風，日央行很有可能加息。



如果日本結束零息，熱衷於套利交易的「渡邊太太」極可能班「資」回國。那「她們」在海

外超過３萬億美元的資產，其中有逾一半在美國，包括股、債，「她們」３萬億資產，假設３倍

槓桿，便多達９萬億美元，「她們」任何調動，必會為美國，乃至全球金融市場帶來波動，而日

圓的大幅波動，更可能會波及全球資金成本的槓桿、對沖套利，以及衍生產品的價格。



歷史上，日本加息都不利於市場：１９８９年，日本加息導致日本經濟上最大泡沫爆破；

２０００年加息，美國科網股爆破；２００６年加息，引發２００７年美國次按危機、２００８

金融海嘯；２０２３年，如果日本結束負利率政策，即加息，這個「去槓桿」的動作，便極有機

會成為引爆全球金融危機「最後的一根稻草」。



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＊套利交易賺息差＊



日本家庭主婦熱衷的套利交易（ｃａｒｒｙ ｔｒａｄｅ）是拆借低息日圓，投資於境外高

回報工具，包括匯、股、債，以套取息差。



在外匯市場以日圓買入外幣，當日圓相對於那些外幣匯率下跌的時候再賣出，一進一出便可

獲利。



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＊ＹＣＣ政策：日圓的定海神針＊



自２０１６年初起，日本央行對超額準備金帳戶採取－０﹒１厘的利率，日本成為亞洲首個

實施負利率政策的國家。同年９月，日本央行宣布引入孳息曲綫控制（Ｙｉｅｌｄ Ｃｕｒｖｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ，ＹＣＣ）政策，短期利率目標為－０﹒１厘，長期利率目標為０厘（變化幅

度約為＋╱－０﹒１厘）。



日本央行以固定利率，無限量購債，為ＹＣＣ政策保駕護航。當利率上升速度過快或將超過

規定上限時，日央行即以特定的利率（利率上限附近）向金融機構無限量購買國債，壓低上行的

債息。



日本負利率政策加上強硬的ＹＣＣ控制手段，日本央行向市場顯示了採取貨幣超寬鬆政策的

決心。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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