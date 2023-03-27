【企業盈警】佳兆業（０１６３８）料去年虧損最多１４０億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》佳兆業集團（０１６３８）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度虧損約１２０億至１４０億元（人民幣．下同），而２０２１年度虧損１２７億元。

該集團指，虧損因銷售物業收益下跌及以美元計值債務錄匯兌虧損，而去年核心虧損介乎

３５億至５５億元。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

