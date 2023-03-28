《專家之言－李偉傑》維信金科積極優化業務策略，具操作吸納價值

《專家之言》市場對歐美銀行信心依然疲弱，繼矽谷銀行後再有瑞士信貸等大型銀行出事，

最新市場對德銀亦抱有負面情緒，上星期五（２４日）德銀５年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）一度

升破２００點子，雖則市場對銀行企業信心依然較為薄弱，但見恐慌指數ＶＩＸ由早前的３０回

落至現時２３水平，反映暫時情況審慎但未有早兩星期前這樣悲觀，反觀在銀行事件觸發後，市

場預期美國加息步伐有機會放緩或者今年年中開始暫停加息，而觸發美匯轉弱以及美國１０年期

債息回落，帶來科技股造好機會重現。

此外中國發展高層論壇上周六（２５日）在北京舉行，是中國全面放寬防疫措施後最大型的

國際企業峰會，根據報道，蘋果ＣＥＯ庫克、三星電子會長李在鎔等數十位外國高管將出席論壇

，雙方就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題進行交流，反映雖然中美矛盾加劇，但美國企

業對中國發展期望並未熄滅，恒生指數在上周突破２００００點後，短期維持在整固格局中，預

料在３月２１日的上升裂口１９３００點至１００天線１９６５０點具有防守能力，在業績期過

後，恒指短線有望再度挑戰５０天移動平均線２０７４０點水平。



＊資產質量穩健向好，全面調整風險管理模式＊



在美國通脹連續８個月回落以及歐美銀行危機，預計今年美國加息步伐快將見盡頭下，美元

強勢已不復見，資金再度回流至科技股身上，大型科技股份先行，在市匯回穩下，市場資金將擴

散到其他優質科技股份身上，其中近期公布去年業績的維信金科（０２００３）資產財務表現理

想以及積極優化業務策略，展望值得關注。

維信金科去年全年純利５﹒３２億元（人民幣．下同），實現總營收３１﹒２億元，年末貸

款餘額２５０﹒７億元，按年增長６０﹒３％，公司資產質量穩健向好，首次付款逾期率維持在

整個行業的低水平，約為０﹒４３％，去年按季表現持續改善。

業績報告中強調，為確保瞄準更高質量及優質借款人的產品具有競爭力，公司對風險管理模

式進行積極及全面調整，以應對消費金融市場的發展形勢和變化。年內，公司擴大與大型企業的

合作空間，與ＯＰＰＯ、小米（０１８１０）及中國電信（００７２８）等渠道繼續實行互惠互

利的合作，擴大了獲客渠道網絡及行業平台合作，並改進獲客方法，促使更多目標客戶接觸並保

持聯繫。

從用戶層面數據可見，公司２０２２年度複貸客戶貢獻８４％的貸款量，註冊用戶數量於去

年度末增至１﹒２７億，按年增長１２﹒７％，維信金科２０２２年促成貸款量５２１﹒９億，

同比增長２８﹒２％，其中，輕資產模式（信用增級貸款撮合＋純貸款撮合）下的業務佔比已達

７５﹒３％，尤其是純貸款撮合實現量由２０２１年的１４﹒１億元增長４４０﹒１％至７６億

元，科技賦能的第二增長曲線，展現出巨大的發展潛力與前景。



＊息率達８厘市盈率僅兩倍，短線可先看３﹒５元＊



公司擁有健康的經營現金流和現金儲備，期末現金及現金等價物為１５﹒９億元，財務狀況

健康。展望未來在執行優化和拓寬信貸解決方案，以提升品牌知名度及客戶的忠誠度，不斷研發

人工智能等技術，提高風險管理能力，加強與持牌金融機構合作，拓展長期合作關係，及確保業

務符合監管尺度。中期息與末期息分別派發１０仙，若以２﹒５港元股價計算全年股息率達８厘

，市盈率約兩倍，估值吸引。

操作上，該股２﹒５港元具有吸納價值，短線可先看３﹒５港元水平，中長線先看４港元去

年２月高位，防守位置定於２﹒２港元。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌

人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

