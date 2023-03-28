《日入而息》阿里設六大業務集團，港鐵票價機制今年可加２﹒３％

《今天重點》

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阿里巴巴成立六大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市

萬洲（００２８８）全年生物公允價值調整前純利升３４﹒３％，息２５港仙

商湯（０００２０）全年虧損收窄至６０﹒４億元人民幣，不派息

華潤萬象生活（０１２０９）全年純利升２７﹒９％，派息增至３１﹒２分人幣

綠城中國（０３９００）料今年實現１５００－１６００億元人民幣銷售額

嘉里物流（００６３６）今年具挑戰性，料持續發展業務利潤錄１０－２０％增長

李家超稱明赴海南參與博鰲亞洲論壇，推廣香港拓商機；政府會繼續推動北部都會區及交椅洲人

工島項目

港鐵（０００６６）按新票價機制，今年可加價２﹒３％；新機制下今年可加價２﹒３％，料九

成乘客車費加四毫或以下

傳金管局與證監會下月合舉會議，協助加密貨幣企業獲取銀行服務

博鰲論壇今起至周五海南舉行，李強３０日出席開幕式

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《即日市況》

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恒指高收２１６點報１９７８４，騰訊收升４％，康師傅挫逾１０％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１９％三連挫，ＣｈａｔＧＰＴ大回調

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《美元匯價》

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英鎊重要阻力仍是雙頂１﹒２４５０

歐元最新報１﹒０８１９╱２１，日圓最新報１３０﹒９３╱９４

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《公司業績》

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利華控股（０１３４６）全年純利升２﹒４倍，派息增至８﹒５港仙

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）全年虧損收窄至８８２９﹒９萬美元

中糧家佳康（０１６１０）全年虧轉盈賺３﹒６億元人民幣，不派息

太興集團（０６８１１）全年盈轉虧４３１５﹒３萬元，派息２﹒５仙

深圳國際（００１５２）全年純利跌６５％，息２５﹒７仙

中遠海運國際（００５１７）全年純利升２０﹒４％，息１１﹒５仙

石四藥（０２００５）全年純利升４３％至１１﹒２億元，末期息８仙

華潤萬象生活（０１２０９）全年純利升２７﹒９％，派息增至３１﹒２分人幣

保利置業（００１１９）全年純利跌６０﹒４％，息４﹒８港仙

申洲國際（０２３１３）全年純利升３５％至４５﹒６億元人民幣，派末期息８５港仙

承達集團（０１５６８）全年純利跌２２﹒６％至２﹒９億元，末期息６仙

青瓷遊戲（０６６３３）全年虧轉盈５０２８﹒３萬元人民幣，不派末期息

金達控股（００５２８）全年純利升９９％至１﹒８億元人民幣，派息９港仙

天虹國際（０２６７８）全年純利跌９４％至１﹒６億元人民幣，不派息

中國龍工（０３３３９）全年純利跌６８﹒６％，末期息１０港仙

聯易融（０９９５９）全年虧損收窄至１３４６萬元人民幣，特息２５港仙

泉峰控股（０２２８５）全年純利跌３﹒６％至１﹒３９億美元，派息７﹒１８美仙

招商局中國（００１３３）全年盈轉虧蝕１﹒５３億美元，息７美仙

方正控股（００４１８）全年純利跌２０﹒１％，不派息

萬洲（００２８８）全年生物公允價值調整前純利升３４﹒３％，息２５港仙

永旺（００９８４）全年虧損收窄至２﹒２億元，末期息派２仙

中國信達（０１３５９）全年純利跌４７﹒７％，息４﹒９６３分人幣

嘉里物流（００６３６）全年純利升８﹒２％至３５﹒８億元，息３８仙

中國金茂（００８１７）全年純利跌５７﹒７％，息２港仙

商湯（０００２０）全年虧損收窄至６０﹒４億元人民幣，不派息

德琪醫藥（０６９９６）全年虧損收窄至６億元人民幣，不派息

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《公司資訊》

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Ｓｏｕｌｇａｔｅ再申請來港上市，騰訊為主要股東

古兜控股（０８３０８）午後停牌，停牌前報０﹒２３７元無升跌

中電（００００２）撥款５００萬元，資助劏房單位重鋪電線安裝獨立電表

領展（００８２３）「五供一」獲超額認購，３月３０日開始買賣

蔚來（０９８６６）將部署第三代換電站，日服務次數提升３０％

中銀香港（０２３８８）Ｃｈｉｌｌ Ｃａｒｄ推出電影及演唱會專屬場次

國泰（００２９３）澳洲返港航班疑液壓系統故障，消防機場戒備

恒生銀行（０００１１）與安達保險簽署為期１５年獨家一般保險分銷協議

美團（０３６９０）外賣升級「繁盛計劃」，促進新店成長、老店煥新

阿里雲表示獲沙特市場最高服務權限，可覆蓋政府機構承載絕密數據

業聚醫療（０６９２９）投資建設血管介入醫療器械研發及生產基地

嘉里物流（００６３６）建議根據特別授權發行港元面值永續可換股證券

大家樂（００３４１）料今年增加１０間門店，消費券幫助不大

永旺（００９８４）菅原功辭任董事總經理，長島武德接任

港鐵（０００６６）按新票價機制，今年可加價２﹒３％；新機制下今年可加價２﹒３％，料九

成乘客車費加四毫或以下

中遠海運國際（００５１７）今年派息率及回購要再作考慮，看好郵輪業務

傳阿里巴巴將重組為六個主要部門，各部門可進行獨立融資或ＩＰＯ

嘉里物流（００６３６）今年具挑戰性，料持續發展業務利潤錄１０－２０％增長

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《國企紅籌》

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華潤萬象生活（０１２０９）終止收購諸暨祥生及浙江祥生股權

保利置業（００１１９）料去年底已售未結轉毛利率為１８％－２０％

康聯達與君實生物（０１８７７）設立合資公司，合作開發和商業化特瑞普利單抗

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《神州民企》

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綠城中國（０３９００）料今年實現１５００－１６００億元人民幣銷售額

據報龍光集團（０３３８０）兩周後提供更詳細債務重組建議

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《中國要聞》

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必和必拓攜兩家中國銅生產商共建可持續銅產業鏈

生態環境部表示推進北方清潔取暖、平原地區散煤清零

川南渝西地區至２０２５年生產總值將達２萬億元

習近平與沙特王儲通電話：繼續支持沙伊對話後續進程

上海經信委副主任劉平稱上海正在編制新一輪招商政策

網信辦整治網絡表示堅決防止短片平台內容劣幣驅逐良幣

工信部王鵬稱將出台支持工業互聯網發展的政策舉措

上海外省市籍常住人口逾千萬，安徽人佔比最多

天津市委書記陳敏爾會見南韓三星會長李在鎔

廣州產投集團與高瓴等擬長期合作，加強業務互動

住建部等１５部門：加強經營性自建房安全管理

中原地產表示上周上海樓市成交面積按周跌兩成

人行２７８０億逆回購利率持平，淨投放９６０億

中央公布對３０家企業巡視，５家金融企業「回頭看」

中國已為一帶一路國家提供２４００億美元救助貸款

廈門限購鬆綁，單身可買第二套住房，多孩家庭第三套

山東省政協副主席孫述濤接受中紀委調查

廣汽埃安與華為合作中止，ＡＨ８項目變為自主開發

前兩月地方債發行超萬億元，呈現明顯前置特徵

華為回應廣汽埃安合作中止：單一事件與其他車企無關

全面註冊制下１０隻主板新股完成詢價定價

Ａ股約３５０家公司擬派現金分紅，佔比持續提升

據報欲入股國機智駿，滴滴表示不便評價，以公告為準

社保基金、ＱＦＩＩ去年四季度調倉路線曝光

工信部擬年內明確區塊鏈分布式記帳技術標準頂層設計

上海三個未來產業先導區獲授牌，合計規模４０００億；要把制度創新作為擴外資的主要手段；

上海正積極申請設立「專精特新」專板

全國中成藥集採表示報價降幅大於四成直接獲擬中選資格

潘功勝會見黑石集團蘇世民，就全球經濟金融形勢交流

重慶銀保監局核准岳凱出任小米消費金融董事長資格

中國信通院啟動大模型技術及應用基準工作

據報支付寶啟動７年來最大高管輪崗

乘聯會回應「新能源綠牌或在２年內取消」的報道

銀保監批准中國華融入股光大銀行，將成為第四大股東

報告稱中國提供巨額救助貸款，外交部表示從未強迫借

又一外資入局，安聯投資申請公募牌照

協會表示互聯網金融應關注宏觀、科技和行業形勢變化

華為董事會舉行換屆選舉，孟晚舟４月起任輪值董事長

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８１％，報１５７０１﹒４８點

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《博鰲論壇》

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博鰲論壇今起至周五海南舉行，李強３０日出席開幕式

報告指多邊合作和混合融資是亞洲應對挑戰重要方式；復甦步伐推進，亞洲經濟體ＧＤＰ料增４

﹒５％

周小川稱中國將成亞洲乃至世界經濟增長重要驅動力

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《國際要聞》

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以色列總理內塔尼亞胡宣布暫緩推進司法改革

匈牙利國會通過芬蘭加入北約惟擱置瑞典的申請

美國銀行與波士頓馬拉松簽署長達十年贊助協議

美國麻省參議員沃倫宣布競選連任

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《外圍經濟》

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利率互換合約顯示聯儲局５月加息的可能性超過五成

印度１萬億美元主權債券市場發生重大轉變

幣安遭起訴或對幣圈產生更大的衝擊波

意大利政府準備向低收入人士提供４９億歐元援助

美國匯入墨西哥匯款中約４４億美元或涉及非法活動

迪士尼展開首輪裁員，預期人數達７０００個

高盛上調美國經濟衰退概率預測至３５％

美國加州立法限制石油公司賺取的利潤

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《大國博弈》

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日議員準備提案禁ＴｉｋＴｏｋ，中方表示反對泛化國安

美國阻中國公司競投海底電纜項目，中方斥毀市場秩序

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《連環爆雷》

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匯豐澳洲ＣＥＯ表示收購矽谷銀行英國子公司具商業價值

星展對瑞信或矽谷銀行沒有或僅有少許風險敞口

第一公銀獲ＦＤＩＣ授予巨額信貸及彌補商業貸款損失

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《其他消息》

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李家超稱明赴海南參與博鰲亞洲論壇，推廣香港拓商機；政府會繼續推動北部都會區及交椅洲人

工島項目

平價旅行團對社區造成滋擾，李家超稱相關部門會處理好管理工作

陳茂波訪馬來西亞，呼籲商界利用香港開拓大灣區市場

優化法定最低工資檢討機制首階段公眾諮詢今日開始

旅監局表示做好協調，考慮要求入境團等候用膳期間留在旅遊巴上

盧寵茂與廣東省藥監局長開會，討論推動中西醫藥監管等協作；盧寵茂明起率團訪問廣東省三天

，周五返

記協指記者疑遭監控，警方強烈不滿促勿捕風捉影；記協稱有合理懷疑法庭記者被跟蹤

許正宇稱保險相連證券助中國和全球擴展分散風險渠道

首隻巨災債券在港上市，保監局表示可加強本港金融市場廣度

何珮珊拜訪國家海關總署署長，明將考察北京大興機場

徐浩光明日起升任環保署署長

傳金管局與證監會下月合舉會議，協助加密貨幣企業獲取銀行服務

本港１２月平均工資率升２﹒６％，實質工資率升０﹒５％

冰球協會表示接受播錯國歌後果，倡日後若無法核對國歌拒進場

房屋局料第四季推出中央平台，供過渡房屋申請人交表

綠置居今起揀樓，油塘高宏苑高層大單位幾近沽清

據報中投擬於下半年在香港舉行國際諮詢委員會會議

港府歡迎世銀在港發行巨災債券，銳意成為國際領先風險管理中心

深股通額度全日用１１億元，外資結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用１６億元，外資淨流

入３﹒５億元

ＯＫＸ成立香港公司，申請虛擬資產牌照

渣打表示２月理財通「南向通」滙款金額按月增逾四成

大新表示本港２月出口跌幅收窄，料全年跌５至１０％

恒生上調今年港經濟增長預測至４％，消費活動趨活躍

珠江客運周四正式恢復往返順德客運港航線

首間酒店改裝青年宿舍啟用，至今收約３００申請１０人率先入伙

美聯料今年樓價升１０％，三大建議搶人才加快復甦

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