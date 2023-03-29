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29/03/2023 14:07

《異動股》電視廣播升１４％，稱逾５０機構投資者有興趣投資公司

　　《經濟通通訊社２９日專訊》電視廣播（００５１１）現價升１４﹒１４％，報１０﹒８２
元，該股成交約１４４６萬股，涉資１﹒５１億元，盤中高見１１元，最低見９﹒８５元。
　　電視廣播行政主席許濤表示，基於外界已留意到公司的改革，陸續收到多方表達對投資公司
的興趣，涉及約５０間投行及機構投資者等，主要來自中國內地，亦預期將來投資者背景會更豐
富，內地股東數量會更多。
　　企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，目前有來自上海商業銀行２﹒５億美元的債務，
該行已將當中２億美元債務的限期，由今年中延至２０２５年中，減輕公司財務壓力。截至
２０２０年底，公司有約１０億美元現金，未來不打算再借貸。
　
＊去年虧損擴至８億元＊
　
　　另外，電視廣播公布，截至去年１２月３１日止年度虧損８﹒０７億元，比２０２１年度虧
損６﹒４７億元有所擴大，每股虧損１﹒８４元，不派末期股息。
　　該集團指，收入升２４％，至３５﹒８６億元，因士多集團為全年貢獻電子商貿收入，毛利
增加４０％至１０﹒０８億元。該集團就所持
ＩｍａｇｉｎｅＴｉｇｅｒＴｅｌｅｖｉｓｉｏｎＬＬＣ承兌票據計提非現金減值撥備２﹒１２
億元。該集團指，香港電視廣播業務收入增加６％至１２﹒９４億元，佔收入的３６％。
　　現時，恒生指數報２０２１９，升４３４點或升２﹒２０％，主板成交１００４﹒５５億元
。國企指數報６８９６，升１６６點或升２﹒４８％。恒生科技指數報４２７３，升１２９點或
升３﹒１３％。
　　即月期指新報２０２３６，升４５２點，高水１６點。即月國指期貨報６９００，升１７１
點，高水３點。即月科指期貨新報４２７２，升１２４點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２４６，升１點或升０﹒０５％，成交３３０７﹒１４億元人民幣。深證
成份指數報１１６１３，升４８點或升０﹒４２％，成交２１９２﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　電視廣播（００５１１）　　　１０﹒８２元　升１４﹒１４％
　　邵氏兄弟控股（００９５３）　　０﹒３１元　升１０﹒７１％
　　美亞娛樂資訊（００３９１）　０﹒２６５元　　升８﹒１６％
　　英皇文化產業（００４９１）　０﹒１２９元　　升６﹒６１％
　　亞洲電視控股（００７０７）　　０﹒０５元　　升２﹒０４％
　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０５１元　　　　　無升跌
　　鳳凰衛視（０２００８）　　　０﹒３０５元　　升１﹒６７％
　　橙天嘉禾（０１１３２）　　　０﹒０７６元　　　升２﹒７％
　　中國星集團（００３２６）　　　０﹒６４元　　跌１﹒５４％
　　樂華娛樂（０２３０６）　　　　　４﹒５元　　跌２﹒８１％
　　艾德韋宣集團（０９９１９）　　１﹒５２元　　升０﹒６６％
　　香港科技探索（０１１３７）　　４﹒６５元　　升１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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