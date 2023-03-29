潤地（１１０９）今年銷售目標逾３０００億元人幣，去化率６０％

《經濟通通訊社２９日專訊》華潤置地（０１１０９）主席李欣在全年業績電話會議上指出

，基於２０２３年總可售貨源５３８４億元（人民幣．下同），８９％比例位於上線城市，以及

集團目標６０％去化率，料今年可實現逾３０００億元銷售額。今年策略為提高周轉效率，實施

「一城一策」，他料２０２３年全年業績指標將錄同比增長。

華潤置地首席財務官郭世清預計，２０２３、２４年綜合毛利率將回升至２８％，其中長期

開發物業毛利率料為２２％。回顧去年公司綜合毛利率為２６﹒２％，按年降０﹒８個百分點。



＊今年內地樓市料波動，城市復甦分化＊



華潤置地首席運營官張大為則指出，今年３月公司物業板塊或見下降，但整體仍屬回暖。今

年內地樓市仍料受壓及波動，整體呈城市分化及平穩復甦趨勢。

李欣續表示，發展投資物業分部由於行業新舊模式轉換，加上內部戰略考量，公司今年將推

動「十四五」戰略檢討。他亦提到，未來將重點推動經營性不動產業務，提升其資產回報率，以

及輕資產業務將續擴營業規模及收入利潤增速。



＊首兩個月旗下購物中心零售額顯著上升＊



華潤置地亦在推介材料中指出，旗下購物零售中心零售額於今年１、２月重奢及非重奢零售

額按年分別升１８﹒４％、２５﹒４％，同店分別反彈９﹒１％、１１﹒８％。公司亦計劃於年

內在內地新開約１０幢購物中心。酒店方面，今年首兩個月經營收入按年增長逾六成。（ｒｈ）

