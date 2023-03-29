【企業盈警】高科橋（０９９６３）料去年淨虧損減少１５－２５％

《經濟通通訊社２９日專訊》高科橋（０９９６３）發盈警，預期與截至２０２１年１２月

３１日止年度淨虧損比較，集團２０２２年度將錄得淨虧損減幅約１５％至 ２５％，主因為收

益及毛利增加；及減少應收及其他應收賬款虧損撥備。（ｒｈ）

