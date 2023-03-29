【新股上市】Ｌａｌａｍｏｖｅ母企拉拉科技遞交香港上市申請

《經濟通通訊社２９日專訊》貨運服務平台Ｌａｌａｍｏｖｅ母企拉拉科技

（ＬＡＬＡＴＥＣＨ）向港交所（００３８８）遞交上市申請，高盛，美銀證券和摩根大通為保

薦人。集團２０２２年錄虧損收窄至４９０９﹒１萬元（美元．下同），而２０２１年同期虧損

２０﹒８６億元；收入按年增長２２﹒６１％至１０﹒３６億元；去年是自成立以來按經調整基

準首次達至盈利，並實現經調整利潤５３２０萬元。



＊按經調整基準去年首錄盈利＊



據初書招股書顯示，於２０２２年，集團促成的已完成訂單達到４２７﹒５百萬，全球貨運

ＧＴＶ達６７﹒１５億元；平均月活商戶約１１４０萬，平均月活司機約１００萬，覆蓋全球

１１個市場超過４００個城市。

公司集資將用於在未來３－５五年驅動中國內地的核心業務的增長及擴充服務種類；將用於

在未來３－５年進一步加快公司在全球的業務擴張以抓住全球物流市場的廣闊機遇；又將用於在

未來３－５年進一步投資研發，以持續開發及提升公司的技術基礎設施，因為技術是公司以及驅

動貨運的核心要素。



＊高瓴資本及騰訊美團等持股＊



創始人、董事會張席兼首席執行官周勝馥持股２５％、高瓴資本持股１０﹒４％、紅杉資本

持股９﹒２％、概念資本、清流資本和順為資本則分別持有８﹒３％、７﹒３％及６﹒９％的股

份。其他投資資者包括騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、老虎全球管理、美國公共和

私募投資公司、博裕資本、維恩資本、富衛等。（ａｃ）

