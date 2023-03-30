  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2023 15:06

【恒大困局】恒大汽車等公司因票據追索權糾紛，再被執行５５０萬

　　《經濟通通訊社３０日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，江蘇省蘇中建設集團股份有限公司
、恒大新能源汽車投資控股集團有限公司及子公司恒大智能汽車（廣東）有限公司新增被執行人
信息，執行標的５５０萬餘元人民幣，案由為票據追索權糾紛，執行法院為海安市人民法院。
　　目前，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司存在多個股權凍結以及被執行人信息，被執行
金額超３﹒８２億元人民幣。（ｃｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態30/03/2023
北韓罕有地展示核彈頭以向世界宣示國家實力
人氣文章財經熱話30/03/2023
上季虧損大幅收窄快手(01024)曾飆一成　林家亨：業績符合市場預期
人氣文章FOCUS30/03/2023
【FOCUS】從買買買到拆拆拆　阿里順勢求變
人氣文章國際動態30/03/2023
巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元
人氣文章國際動態30/03/2023
教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療
人氣文章財經熱話30/03/2023
國壽盈利倒退削派息大行唱淡股價急跌　建行增派息惟見經營壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金