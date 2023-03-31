【連環爆雷】涉東窗事發前急售公司股票，第一共和銀行高層被調查

《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述美國麻省州務卿高爾文（Ｗｉｌｌｉａｍ
Ｇａｌｖｉｎ）報道，第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ）高層在銀行
業出現動盪前出售公司股票，已被該州監管機構調查。
《路透社》報道指，高爾文已傳喚該行，要求其就公司內幕交易政策，以及高層自１月１日
起的股票出售情況，提供詳細信息。銀行發言人拒絕證實有關報道。（ｊｆ）
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