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31/03/2023 08:56

【連環爆雷】涉東窗事發前急售公司股票，第一共和銀行高層被調查

　　《經濟通通訊社３１日專訊》外電引述美國麻省州務卿高爾文（Ｗｉｌｌｉａｍ　
Ｇａｌｖｉｎ）報道，第一共和銀行（Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｎｋ）高層在銀行
業出現動盪前出售公司股票，已被該州監管機構調查。
　　《路透社》報道指，高爾文已傳喚該行，要求其就公司內幕交易政策，以及高層自１月１日
起的股票出售情況，提供詳細信息。銀行發言人拒絕證實有關報道。（ｊｆ）

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