余偉文：外匯基金首季表現良好，惟未來數季仍有不確定性

《經濟通通訊社８日專訊》金管局總裁余偉文在出席立法會財經事務委員會會議後向傳媒表

示，隨著美國債券孳息率回落及環球股市有所好轉，外匯基金首季表現良好，首季錄得投資收入

９７９億元，但未來數季情況仍存在不確定性，「二三四季睇唔通」，今年能否失復收地一說「

言之尚早」，外圍環境及金融市場亦正在變化，美國的通脹及利率情況未完全明朗化。



＊歐美銀行問題仍未結束，局方繼續監察＊



他指出，未來的不確定因素，包括美國或需要把高利率水平維持在一段時間內，以壓抑通脹

，或影響市場價格波動，現時歐美銀行問題仍未結束，未來會否更多銀行出事，以及相關第一二

輪的溢出反應是否已經出現等，未來局方會繼續監察相關情況，以及目前環球經濟走弱等不確定

因素等，也會影響金融市場情緒，料外匯基金的「長期增長組合」第一季表現不俗，對此持正面

看法。

今年首季外匯基金債券收益錄得４３９億元，他提及現時外匯基金所持有的債券年期並不長

，故在過去兩年，即使美息上升速度較快，但對外匯基金的影響相對較市場為小，債券收入主要

分為兩部分，隨著加息周期，債券的利息收入會有所增加，利息收入方面會比往年增加，但在債

價方面則比較難預測，若美息再加，將使長債價格下跌，但相反若美國減息，或使債價上升。



＊即將啟動數碼港元第二軌道先導計劃＊



他指出，金管局即將正式啟動數碼港元第二軌道的先導計劃，與成功入選的金融、支付和科

技界參與者深入研究用例，未來將會公布相關的入選名單，並公布當中的準則等。

對於中小企業，他表示，「預先批核還息不還本」計劃，現時合資格企業參與率由初期的

１６％下降至１％，局方的態度是銀行需要管理好信貸風險，但亦要對企業以及個人客戶要有理

解以及同理心「能幫就幫」。（ｂｎ）

