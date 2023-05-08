【夜期時段】即月期指最新報２０２３７點，跌２３點，低水６０點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０２４５點，跌１５點，低水５２

點，最新報２０２３７點，跌２３點，低水６０點，合約成交３７９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９０９點，跌２點，高水１１點，最新報６９０４點，跌

７點，高水６點，合約成交８８張。

