《日入而息》外滙基金首季投資收入９７９億，巴菲特再減持比亞迪

《今天重點》

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金管局表示首季外匯基金投資收入９７９億元；余偉文稱外匯基金首季表現良好，惟未來數季仍

有不確定性；本港經濟顯著復甦，歐美銀行問題對港銀行體系影響有限；上季２１％中小企稱銀

行貸款批核收緊，按季升３個百分點

巴菲特再減持比亞迪（０１２１１）１９６萬股Ｈ股，套現４﹒６億元

傳阿里（０９９８８）分拆菜鳥明年初在港上市，集資最多１５６億元

據報滙控（００００５）向山西信託收購合資基金管理公司餘下５１％股權

秦剛會見伯恩斯，冀美方深刻反思，正確處理台灣問題

據報歐盟擬制裁向俄售軍備中企，中方：反對非法制裁

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《即日市況》

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恒指全日高收２４７點報２０２９７，中石化中海油齊飆６％

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《深滬股市》

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滬綜指收漲１﹒８％三千四關得而復失，中字股強力升

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《美元匯價》

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市場仍看淡美元，低位吸納非美貨幣

歐元最新報１﹒１０４２╱４５，日圓最新報１３４﹒９６╱９７

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《公司資訊》

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創勝集團（０６６２８）將公布兩項臨床試驗的最新進展

傳阿里（０９９８８）分拆菜鳥明年初在港上市，集資最多１５６億元

恒生科技指數ＥＴＦ（０３０３２）納入互聯互通南向名單

星展周洪禮稱今年人行加息機會不大，人民幣將在現水平徘徊

比亞迪（０１２１１）王傳福與越南副總理會面，盼獲便利盡快投運電動汽車項目；長沙工廠據

報現離職潮：無班加、收入不及預期；長沙廠辭職潮傳聞與事實不符：目前訂銷良好；巴菲特再

減持比亞迪１９６萬股Ｈ股，套現４﹒６億元

滙豐（００００５）推出網絡社群「Ｕｎｆｏｒｅｉｇｎ Ｅｘｃｈａｎｇｅ」

百度（０９８８８）旗下智能科技品牌小度進軍手機市場，下周公布產品信息

石四藥集團（０２００５）兩款原料藥獲國家藥監局批准在上市製劑使用

安永大中華區成立５５周年，服務國家大局助力大灣區發展

平安資產表示尊重匯控股東選擇，建議管理層虛心聽取股東建議

據報螞蟻金融牌照審批因內地監管體系調整而被耽誤

新地（０００１６）白石角新盤２Ｂ期加推１１５伙，入場３３２萬元

開拓藥業（０９９３９）自主研發治療惡性血液疾病臨床試驗成功完成

寶龍地產（０１２３８）４月合約銷售額按年上升約０﹒８７％

華寶國際（００３３６）認購廈門國際銀行逾８億元人民幣金融產品

吉利汽車（００１７５）４月總銷量按年升５８％，首４個月升１０％

數碼通（００３１５）聯乘Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ擴展至全線門市，用積分作現金消費

鴻騰精密（０６０８８）租用一塊越南工業用地，涉２１６０萬美元

華懋及港鐵（０００６６）何文田瑜一第１Ａ期命名為「瑜一．天海」，料周內開價

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《國企紅籌》

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巨人網絡（０２５８８）ＡＩ降本增效作用顯現，但不會裁員

哈爾濱電氣（０１１３３）執行董事兼總裁吳偉章辭任

新天綠色能源（００９５６）４月發電量按年增５﹒３９％

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《神州民企》

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神威藥業（０２８７７）首季營業額１１﹒９億元人民幣，按年升３６％

花樣年（０１７７７）境內債重組獲展期，復牌工作已有序開展

歌禮製藥（０１６７２）獲內地批准開展呼吸道藥品ＩＩａ期臨床試驗

中國心連心化肥（０１８６６）擬於明日起至下月底期間進行股份回購；尿素價格輕微反彈，首

季出口量達５萬噸

祥生控股集團（０２５９９）４月總合約銷售額按年跌約３５﹒９％

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《中國要聞》

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富士康戰略投資半導體晶片開發商廣東京之映

衛健委稱繼續落實新冠「乙類乙管」各項措施

上交所周四召開央企股東回報ＥＴＦ宣介會

中國人壽與菜鳥物流成功設立３０億倉儲物流基金

銀保監表示原則同意華泰汽車金融進入破產程序

商務部聲明指從未主管、指導或參與「世界汽車大會」

需求弱庫存高，四川等地水泥行業繼續錯峰生產

中消協表示首季汽車投訴量列前三，新能源車有四大問題

最高檢表示嚴懲涉糧職務犯罪，積極開展訴源治理

日本津村２﹒５億元收購中國中藥企業紫光辰濟

歐盟據報擬制裁７間內地及港企，涉協助俄軍火供應商

國資委提高央企發債效率，「一事一批」改年度計劃

中國－中亞峰會１８－１９日西安舉行，習近平將主持

未真實反映信貸資產風險，農行唐山分行被罰４０萬

人行２０億逆回購利率持平，今日淨投放２０億

滬深交易所正研究可持續發展信披指引

雪松系「非法吸收公眾存款」立案，實控人張勁被控制

Ｑ房網再傳倒閉，澄清指正常經營，深圳業務轉為加盟

中指院表示內地４月樓市成交量整體環比下降

大連萬達商管同日在橫琴成立兩家企業管理公司

內地６０家信托發布年報，逾七成公司營收下滑

債券代持交易違規，大連銀行、鄭州銀行等機構被處分

第十四屆陸家嘴論壇將於６月８日至９日在滬舉行

廣東力推節能及新能源汽車，基本淘汰國三及以下油氣車

中國加強房地產經紀管理，要求經紀合理降低服務費用

江蘇昆山兩樓盤據報因大幅降價被暫停網簽要求整改

長安汽車表示有序推進阿維塔上市融資發展

中國電力在山東海陽建成中國首個近海裝機固定式海上光伏實證項目

安永表示首季中國對外直接投資按年增１８％，海外併購總額跌２６％

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，柯文哲今早登記參選總統

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《國際要聞》

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岸田文雄周日訪首爾，韓日同意加強半導體供應鏈合作

美國及印度國安顧問同步訪沙特，與王儲討論中東安全

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《外圍經濟》

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汽車產量下滑影響，德國３月工業產出按月萎縮超預期

黑田東彥最後一次議息會，日銀多名委員對通脹感擔憂

ＤＷＳ表示幣策將據經濟數據微調，料明年初轉中性立場

宏利資管表示加息周期已結束，惟減息門檻甚高

非農數據支持聯儲局維持緊縮，布拉德認為仍可軟著陸

拜登明會共和黨人傾債限，耶倫指國會放行是唯一出路

老虎證券表示美國處於滯脹期，建議關注油氣開採股和金屬礦股

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《大國博弈》

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中企在美軍基地附近買地惹爭議，美加強地產交易監管

中國科企據報正研發不依賴美最新芯片的尖端ＡＩ技術

北京或因美智庫研究，限制海外公司訪問中國數據庫

據報歐盟擬制裁涉向俄出售軍備的７間中港企業

秦剛會見伯恩斯，冀美方深刻反思，正確處理台灣問題

據報歐盟擬制裁向俄售軍備中企，中方：反對非法制裁

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《互換通》

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中銀香港（０２３８８）為「互換通」開通做好全方位準備

彭博夥中國外匯交易中心推出互換通交易解決方案

渣打表示互換通與債券通產生協同效應，推動人民幣國際化

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《其他消息》

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加息後首周末，十大屋苑成交創１０個月新低

荃灣如心酒店１００間房轉青年宿舍，即日起接受報名

深股通額度全日用近６億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近３５億元，外資流入２

０﹒５億元

林定國支持大灣區律師執業考試恒常化

陳帆以家傭比喻區議員，方國珊稱「士可殺不可辱」

政府檢測承辦商表示若未來再爆疫，有能力重開檢測站

東鐵線大圍站信號設備一度故障，列車服務現恢復正常

警隊放寬入職要求後，過去一周投考人數大增

轉數快系統提升，周日凌晨１時至早上１１時暫停服務

「易通行」實施後首個工作天，青沙管制區交通大致暢順

２０２０年起到期回鄉證有效期延至年底，旅客可照常購高鐵車票

據悉孔教學院大成小學擬下學年小一轉私營；大成小學獲派「０班」，校長感詫異轉而申辦私營

小一

教育界議員表示收生機制只看數字欠公平，建議酌情給予寬限期

藥廠調查指新冠疫情令本港每年經濟損失４１６億，比新加坡高１倍

許正宇稱１０月提交外地收入豁免徵稅機制修訂條例草案

金管局表示首季外匯基金投資收入９７９億元；余偉文稱外匯基金首季表現良好，惟未來數季仍

有不確定性；本港經濟顯著復甦，歐美銀行問題對港銀行體系影響有限；上季２１％中小企稱銀

行貸款批核收緊，按季升３個百分點

阮國恒稱今年首季特定分類貸款比率升幅放緩，惟料或再微升

ｘＷｈａｌｅ擬申請虛擬資產服務提供者牌照

交諮會明午討論巴士加價及港鐵票價調整機制檢討結果

中大調查指逾半市民續戴口罩，惟接種疫苗加強劑意欲低

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