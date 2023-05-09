【企業盈喜】富士高實業更新全年盈利預測，料最多賺２７００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》富士高實業（００９２７）就先前盈喜發補充公告，根據公司

２０２３財政年度的未經審核綜合業績，集團最新預計２０２３財年錄得歸屬公司股權持有人之

溢利介乎１９００萬元至２７００萬元，公司去年度虧損約３７１０萬元。（ｈｐ）

