【美國加息】保德信：聯儲局仍舉棋不定，或年底前轉為降息

《環富通基金頻道９日專訊》保德信固定收益（ＰＧＩＭ Ｆｉｘｅｄ Ｉｎｃｏｍｅ）首

席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Ｄａｌｅｅｐ Ｓｉｎｇｈ和首席投資策略師、全球債券

主管Ｒｏｂｅｒｔ Ｔｉｐｐ發表關於美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）最新會議的評論。



＊市場可能跑得太前，惟收緊政策門檻已提高＊



正如市場所預期，此次ＦＯＭＣ會議後美國聯儲局將其政策利率再提高２５個基點至５﹒０

－５﹒２５厘區間，並暗示其加息周期可能已經到達終點。然而，鑑於最近的銀行破產和經濟數

據的變化，聯儲局主席鮑威爾表達了不確定性，這是可以理解的。相對聯儲局的謹慎立場，市場

可能跑得太前，即使溫和加息都足以使長期利率受到影響。

在發布會上，鮑威爾反覆強調聯儲局的立場是按每次會議的討論及數據而定，而進一步加息

的可能性遠遠大於減息。然而，他亦承認在經濟增長下行風險增加的情況下，進一步收緊政策的

門檻已經提高。



＊若經濟顯著走弱通脹回落，將於第四季起減息＊



聯儲局的指引作出轉變，關鍵是信貸條件收緊的滯後和持續影響，而這種影響在最近銀行業

屢受衝擊後正在迅速加劇。而在今次會議，鮑威爾和其他ＦＯＭＣ官員通過高級貸款員意見調查

（ＳＬＯＳ）審視銀行貸款的最新狀況，該調查是觀察經濟轉勢較可靠的周期指標之一。申領失

業救濟金人數則是另一個關鍵指標，正如鮑威爾觀察到的情況，其最新數據（連同３月份的

ＪＯＬＴＳ數據）表明，勞動力供需較之前平衡，因此將為通脹帶來較小的上行壓力。

儘管聯儲局此次並未給出明確指引，但這應是本周期最後一次加息，特別是考慮到債務上限

僵局或將在６月會議前達到危機點。展望未來，預計一旦勞動力市場數據顯示經濟已經顯著走弱

，且通脹壓力回落至聯儲局目標水平，聯儲局將於今年第四季度起將政策利率下調７５個基點。

溫和的經濟衰退仍然是未來１２個月最有可能的宏觀經濟前景，若聯儲局能夠及時調整政策，經

濟仍將很有機會繼續擴張。



＊市場早於經濟轉勢，促使長期利率攀升＊



當美國十年期國債收益率在２０２２年１０月觸及４﹒３４厘的當日峰值時，市場基本已得

出結論：利率已經升得夠高了，聯儲局從加息轉為降息只是時間的問題。當前市場定價顯示，截

至２０２４年下半年，降息超過２００個基點將會是平均預期。目前聯邦基金利率略高於５厘，

十年期美國國債收益率則略低於３﹒４厘，收益率可能沿著此區間的底部攀升，而長期利率預計

在未來數月有望走高。



＊料利差當前區間波動，支持相關產品前景＊



利差在２０２２年第三季度見頂，隨後一直在區間內波動。雖然從長期角度來看並非特別高

，但相較俄烏衝突前的水平仍然處於相對高位。隨著聯邦基金利率見頂，固定收益流動可能會對

債券產生支撐作用，令信貸利差保持在近幾個月的區間範圍內，從而讓利差產品在未來幾個月繼

續取得正超額回報。

聯儲局可能會在年底前停止加息並轉為降息。然而，這段相對激進的寬鬆周期已被市場定價

，表明長期利率存在一定的上行風險。由於投資者需求強勁，信貸利差可能會在區間內波動，從

而使利差相關產品繼續取得正超額回報。（ｗａ）

