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即市新聞

09/05/2023 11:01

【ＡＩ熱潮】抖音：ＡＩ生成內容必須有顯著標識，禁造假傳謠

　　《經濟通通訊社９日專訊》利用生成式ＡＩ創作的圖像和短片真假難辨，連「ＡＩ教父」辛
頓（Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｈｉｎｔｏｎ）近日也警告，若再無節制發展ＡＩ，短期內恐引發假資
訊潮，普通人難再知道甚麼是真的，長遠更可能對人類構成威脅。短片分享平台抖音今日發布關
於人工智能生成內容的平台規範暨行業倡議，要求創作者、主播、用戶、商家、廣告主等平台生
態參與者，在抖音應用生成式人工智能技術時，遵循相關規範。
　　規範包括：發布者應對人工智能生成內容進行顯著標識，幫助其他用戶區分虛擬與現實，特
別是易混淆場景；發布者需對人工智能生成內容產生的相應後果負責，無論內容是如何生成的；
虛擬人需在平台進行註冊，虛擬人技術使用者需實名認證；禁止利用生成式人工智能技術創作、
發布侵權內容，包括但不限於肖像權、知識產權等，一經發現，平台將嚴格處罰；禁止利用生成
式人工智能技術創作、發布違背科學常識、弄虛作假、造謠傳謠的內容，一經發現，平台將嚴格
處罰。
　　抖音將提供統一的人工智能生成內容標識能力，幫助創作者打標，方便用戶區分。平台亦將
提供虛擬人的註冊能力，並對已註冊的虛擬人形象進行保護。平台還將提供用戶反饋渠道，方便
用戶反饋違規生成內容。（ｓｌ）

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