【ＡＩ熱潮】抖音：ＡＩ生成內容必須有顯著標識，禁造假傳謠

《經濟通通訊社９日專訊》利用生成式ＡＩ創作的圖像和短片真假難辨，連「ＡＩ教父」辛

頓（Ｇｅｏｆｆｒｅｙ Ｈｉｎｔｏｎ）近日也警告，若再無節制發展ＡＩ，短期內恐引發假資

訊潮，普通人難再知道甚麼是真的，長遠更可能對人類構成威脅。短片分享平台抖音今日發布關

於人工智能生成內容的平台規範暨行業倡議，要求創作者、主播、用戶、商家、廣告主等平台生

態參與者，在抖音應用生成式人工智能技術時，遵循相關規範。

規範包括：發布者應對人工智能生成內容進行顯著標識，幫助其他用戶區分虛擬與現實，特

別是易混淆場景；發布者需對人工智能生成內容產生的相應後果負責，無論內容是如何生成的；

虛擬人需在平台進行註冊，虛擬人技術使用者需實名認證；禁止利用生成式人工智能技術創作、

發布侵權內容，包括但不限於肖像權、知識產權等，一經發現，平台將嚴格處罰；禁止利用生成

式人工智能技術創作、發布違背科學常識、弄虛作假、造謠傳謠的內容，一經發現，平台將嚴格

處罰。

抖音將提供統一的人工智能生成內容標識能力，幫助創作者打標，方便用戶區分。平台亦將

提供虛擬人的註冊能力，並對已註冊的虛擬人形象進行保護。平台還將提供用戶反饋渠道，方便

用戶反饋違規生成內容。（ｓｌ）

