【數據解讀】ＩＮＧ：內地進口進一步收縮，或續受全球經濟拖累

《環富通基金頻道１０日專訊》內地最新公布的進出口數據顯示４月出口按年增長８﹒５％

，但進口錄得進一步收縮，按年下跌７﹒９％。ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，全球經濟

情況惡化或會進一步拖累今年中國經濟。



＊出口增長受惠去年低基數，將續受進口下滑影響＊



４月進出口數據的焦點是進口錄得進一步收縮，按年跌幅由３月的１﹒４％擴大至７﹒９％

。疲弱的進口數據使４月出口錄得按年８﹒５％的增長黯然失色。另外需注意，出口增長主要受

去年封城的低基數影響。

如果按月計，４月出口下跌６﹒４％，進口下跌９﹒７％。全球經濟放緩對中國出口的影響

愈來愈明顯。不少進口貨物是用於製造出口產品，因此進口下滑暗示未來數月出口將進一步受到

影響。半導體出口於４月已錄得按年８％的跌幅。



＊政府或推措施支持製造業，人行傾向維持政策不變＊



全球經濟放緩加劇內地製造業的弱勢。政府更有可能推出財政刺激措施支持製造業的勞動力

市場。雖然房地產市場有所回暖並為經濟帶來一定動力，但復甦仍在起步階段。政府最有可能推

出的刺激經濟措施是為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼以及加快建造基建設施。

除非內地企業投資後勁不繼，否則寬鬆的貨幣政策不會是有效的應對措施。今年第一季強勁

的貸款需求已證明內地企業投資仍然穩固。因此，人民銀行現階段會傾向維持政策不變。

（ｗａ）

