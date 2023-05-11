恒指半日低收４０點報１９７２１，理想升１６％，藥明升５％

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１９７２１，跌４０點或０﹒２％，主板成

交４８０﹒５７億元。恒生中國企業指數報６６７８，跌４點或０﹒０７％。恒生科技指數報

３８４５，升３４點或０﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２７﹒８元，跌１﹒８元或０﹒５５％，成交２１﹒５５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒５元，升１﹒３元或１﹒６２％，成交１３﹒２８億元；美團收報

１２７﹒６元，跌１﹒４元或１﹒０９％，成交１２﹒４２億元。

理想汽車（０２０１５）現價升１５﹒９６％，報１１４﹒８元，該股成交約１４６９萬股

，涉資１６﹒５２億元，盤中高見１１６﹒３元，最低見１０８﹒７元；藥明生物

（０２２６９）升４﹒９７％，報４７﹒５元；中芯（００９８１）升１﹒８８％，報

２０﹒０５元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、理想汽車（０２０１５）及阿里巴巴－ＳＷ；理想汽車

收報１１４﹒８元，升１５﹒８元或１５﹒９６％，成交１６﹒５２億元。科指三大成交股份依

次為騰訊控股、理想汽車及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

