《午市前瞻》恒指１９３００有較強支持，平保、國壽可候低位吸納

《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１９７２１，跌４０點或０﹒２％，主板成

交４８０﹒５７億元。恒生中國企業指數報６６７８，跌４點或０﹒０７％。恒生科技指數報

３８４５，升３４點或０﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２７﹒８元，跌１﹒８元或０﹒５５％，成交２１﹒５５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒５元，升１﹒３元或１﹒６２％，成交１３﹒２８億元；美團收報

１２７﹒６元，跌１﹒４元或１﹒０９％，成交１２﹒４２億元。

理想汽車（０２０１５）現價升１５﹒９６％，報１１４﹒８元，該股成交約１４６９萬股

，涉資１６﹒５２億元，盤中高見１１６﹒３元，最低見１０８﹒７元；藥明生物

（０２２６９）升４﹒９７％，報４７﹒５元；中芯（００９８１）升１﹒８８％，報

２０﹒０５元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、理想汽車（０２０１５）及阿里巴巴－ＳＷ；理想汽車

收報１１４﹒８元，升１５﹒８元或１５﹒９６％，成交１６﹒５２億元。科指三大成交股份依

次為騰訊控股、理想汽車及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：觀望「如何提升央企投資價值」＊



隔晚美國公布的４月份通脹率４﹒９％低於預期，但對港股利好作用不大，恒指今早高開不

足１００點後更轉升為跌，唯獨理想汽車（０２０１５）受首季按年轉虧為盈帶動，遙遙跑贏大

市。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指近日跟隨Ａ股調整，但於２５０

天線有一定防守力。雖然美國４月ＣＰＩ接年升幅低於預期，但市場仍然等待消息刺激股市回升

，包括今日下午上交所主辦的「發現央企投資價值促進央企估值回歸」交流會，市場觀望將帶動

中特估概念股止跌回升。現時恒指於２５０天線有初步支持，但於１９３００恒指牛證重貨區低

部支持力會較強。



＊中特估概念未炒完＊



中特估概念股連日回調，李偉傑指中特估概念的內銀及內險股基本面不錯，雖然多隻內銀股

公布首季淨息差收窄，但最新有傳內地銀行被要求調低存款利率上限，此舉有望擴闊淨息差，市

場亦對內銀股後市有更高期望。

此外，李偉傑提到多隻內險股公布首季新業務價值有所提升，當中他比較偏好國壽

（０２６２８），目前回落至１０天線有一定支持力度，但認為可待進一步回調至２０天線水平

約１４﹒６元會是更好的吸納水平。另外他亦提到平保（０２３１８），因為業績表現更佳，平

保更為強勢，而且２０天線水平距離現價更遠，１０天線已有不錯的防守力，於５７﹒８元附近

已可部署。（ｈｃ）

