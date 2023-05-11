《鍾之日記》通縮不通縮，市場分兩派

《鍾之日記》５月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國通脹數據有放緩跡象，聯儲暫停加息增理據，不過外圍市場表現仍平平。恒指今日高開

８０點，開市不久升至１９８５４後遇上阻力，早段雖然升升跌跌，但未有大幅波動，半日跌

４０點，報１９７２１。午後京東及騰訊（００７００）跌幅一度擴大，比亞迪（０１２１１）

、吉利（００１７５）等汽車股升幅收窄，拖低恒指曾跌逾１９０點至１９５６７，收市仍然報

跌，在缺乏成交額推動下，仍未能收復兩萬關。

恒指全日收報１９７４３，跌１８點或跌０﹒０９％，主板成交９７０﹒９２億元。



＊滬指三連跌，成交大縮水＊



國家統計局公布的數據顯示，４月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，低於預期

的上漲０﹒４％，並創２０２１年２月以來最低水平，環比下降０﹒１％。物價同比近乎持平，

按月則下跌，進一步引發市場對中國內需疲軟甚至出現通縮的憂慮。就在通脹數據推出之前，市

傳內地銀行被要求調低存款利率上限，被視為中國貨幣部門為提振經濟而作出的努力。

至於４月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）亦錄得同比下降３﹒６％，遜於預估的下降

３﹒２％，創下２０２０年５月以來最大降幅，環比下降０﹒５％。

在通縮預期陰影下，Ａ場表現不振，保險及券商板塊盤中曾走高護盤，但亦相繼回落，加上

中特估概念繼續捱沽，滬綜指保持小跌直至全日收市，收跌０﹒２９％，報３３０９﹒５５點，

連續第三日下跌。至於深市早段受鋰電及互聯網概念刺激走高，午後則表現回落，深成指揚

０﹒０２％，創業板指升０﹒６３％。

交投大幅縮水，兩市全日成交只有８９５９億元人民幣，是３月２１日以來成交新低，結束

連續２４個交易日突破１萬億元的趨勢，按日大減１２﹒２％，南下資金循陸股通淨流入近

３０００萬元。



＊ＣＰＩ增長低，提防通縮心態形成＊



中國近兩個月的ＣＰＩ通脹率數字都低於市場預期，距離物價零增長只有半步之遙，不過市

場對未來是否會出現通縮，仍然有不同判斷。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，４月通脹超出市場預期下降，印證了之前一直說的經濟低

迷時期通縮是主要趨勢的判斷，目前中國經濟仍未走出低迷期；至於仲量聯行大中華區首席經濟

學家龐溟則認為，目前內地只是處於通脹回落階段而並非通縮，隨著經濟的向上向好和社會有效

需求持續回暖，同比漲幅將回到通貨再膨脹階段。

從狹義來看，ＣＰＩ同比增長率維持在負值區間才叫通縮，但在現實生活中通縮的大氣候已

經漸漸形成：互聯網企業裁員、青年失業率高企、居民儲蓄意願強、中國進口貿易亮紅燈……相

比起數據上的通縮，心理預期的「螺旋通縮」更為重要。

四大內銀股價走向個別，中行（０３９８８）無升跌，工行（０１３９８）跌１﹒１％，建

行（００９３９）跌０﹒２％，農行（０１２８８）則升０﹒６％。注意中國於港股盤後時段公

布了最新社融及信貸數據，無論是社融增量還是新增人民幣貸款都遠差過預期，恐對後市帶來嚴

重壓力。



＊理想首季業績亮眼，股價創９個月新高＊



理想汽車（０２０１５）今年首季虧轉盈，淨利潤為９﹒３億元人民幣，而去年首季淨虧損

為１０８６﹒６萬元人民幣。按非美國公認會計準則計算，今年首季淨利潤１４﹒１億元人民幣

，較去年同期增加１９６﹒４％。首季收入總額為１８７﹒９億元人民幣，按年升９６﹒５％，

按季升６﹒４％，其中車輛銷售收入為１８３﹒３億元人民幣，按年升９６﹒９％，按季增

６﹒１％，主因為車輛交付量增加以及理想Ｌ系列車型貢獻的平均售價上升。首季汽車交付量為

５２５８４輛，按年增６５﹒８％，創歷史新高。車輛毛利率為１９﹒８％，按年跌２﹒６個百

分點，按季跌０﹒２個百分點；整體毛利率按年跌２﹒２個百分點至２０﹒４％。

理想預計，今年第二季的車輛交付量為７６０００至８１０００輛，按年增長１﹒６倍至

１﹒８倍，收入料為２４２﹒２億至２５８﹒６億元人民幣，按年升１﹒８倍至２倍。

理想首季業績勝預期，獲多間大行唱好上調目標價，刺激股價全日飆１７﹒１％，報

１１５﹒９元，創９個月新高。其他新能源汽車跟隨造好，小鵬汽車（０９８６８）漲３﹒１％

，長汽（０２３３３）升１﹒５％，比亞迪（０１２１１）升１﹒２％，蔚來（０９８６６）升

１﹒２％。



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