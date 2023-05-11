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11/05/2023 09:43

【數據解讀】ＣＰＩ同比漲幅回落較多，統計局稱因高基數效應

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布的數據顯示，４月全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比升０﹒１％，低於預期的上漲０﹒４％，並創２０２１年２月以來最低水平，環
比下降０﹒１％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，４月份，市場供應總體充足，消費
需求逐步恢復。從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點。同比漲幅回
落較多，主要是上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月回落２個百
分點。食品中，禽肉類、鮮果、食用油和豬肉價格漲幅均有回落；鮮菜價格下降１３﹒５％，降
幅擴大２﹒４個百分點。非食品價格上漲０﹒１％，漲幅回落０﹒２個百分點。非食品中，工業
消費品價格下降１﹒５％，降幅擴大０﹒７個百分點，主要是能源價格回落較多，其中汽油和柴
油價格分別降幅分別擴大４和４﹒２個百分點。
　　從環比看，ＣＰＩ下降０﹒１％。其中，食品價格下降１％。食品中，鮮菜和鮮果大量上市
，價格分別下降６﹒１％和０﹒７％；生豬產能充足，疊加消費淡季影響，豬肉價格下降
３﹒８％。非食品價格由上月持平轉為上漲，主要由於小長假期間出行需求增加，交通工具租賃
費、飛機票、賓館住宿和旅遊價格均有上漲；受國際原油價格波動影響，國內汽油和柴油價格均
下降；商家降價促銷，燃油小汽車、新能源小汽車和家用器具價格下降。（ｄｗ）

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