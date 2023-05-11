【外圍經濟】Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ首季淨收入達４﹒４１億美元

《經濟通通訊社１１日專訊》股票交易平台Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ今年首季淨收入達４﹒４１

億美元，較預期４﹒２２８億美元高。淨虧損為５﹒５１億美元或每股５７美仙，較預期

３﹒９２億美元或每股４５美仙低。

此外，Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ宣布，將於下周開放每周５天的２４小時全天候交易服務「２４

Ｈｏｕｒ Ｍａｒｋｅｔ」，容許用戶於正常交易以外時間買賣部分熱門股票和ＥＴＦ。

（ｒｃ）

