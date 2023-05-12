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12/05/2023 08:26

渣打（０２８８８）倫敦續回購７０﹒８萬股，涉資４２８４萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》渣打集團（０２８８８）昨日在倫敦再回購約７０﹒８萬股，
每股作價６﹒１３８０英鎊至６﹒２０４０英鎊，總值約４３６﹒８萬英鎊（約４２８４萬港元
）。
　　渣打由今年２月２０日起至不遲於９月２９日，在歐洲展開新一輪１０億美元股份回購計劃
，回購的股份將予註銷。渣打至今回購約７１７２萬股，涉資約５﹒０３億英鎊。（ｍｈ）

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