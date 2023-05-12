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12/05/2023 16:33

《本港經濟》首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變

　　《經濟通通訊社１２日專訊》根據政府統計處今天發布的修訂數字，今年第一季實質本地生
產總值按年增長２﹒７％，與預先估計相同，上一季則收縮４﹒１％。經季節性調整後按季比較
，實質本地生產總值在第一季急升５﹒３％，亦與預先估計相同，上一季則幾無變動。
　　消費物價通脹在今年第一季微升，儘管整體上維持溫和。撇除政府一次性紓緩措施的效應，
基本綜合消費物價指數通脹由上一季的１﹒８％微升至第一季的１﹒９％。
　
＊今年基本通脹率預測維持在２﹒５％＊
　
　　港府表示，考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，今年全年實質本地生產總值增長預
測維持在《財政預算案》公布的３﹒５％至５﹒５％。如果目前經濟復甦的動力持續，增長率料
會靠近預測區間的上限。政府將繼續密切留意情況。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測
介乎３﹒５％至６﹒５％，平均約為４﹒４％。
　　通脹展望方面，雖然外圍價格壓力應會稍為緩和，但預期在一段時間內會維持顯著。本地成
本壓力或會隨著經濟復甦而上升。整體而言，通脹料會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫
和。今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在２﹒５％及２﹒９％，與《財政預算案》
公布的預測相同。（ｃｌ）
　
　

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