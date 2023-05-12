《本港經濟》首季經濟按年增長２﹒７％，政府維持全年預測不變

《經濟通通訊社１２日專訊》根據政府統計處今天發布的修訂數字，今年第一季實質本地生

產總值按年增長２﹒７％，與預先估計相同，上一季則收縮４﹒１％。經季節性調整後按季比較

，實質本地生產總值在第一季急升５﹒３％，亦與預先估計相同，上一季則幾無變動。

消費物價通脹在今年第一季微升，儘管整體上維持溫和。撇除政府一次性紓緩措施的效應，

基本綜合消費物價指數通脹由上一季的１﹒８％微升至第一季的１﹒９％。



＊今年基本通脹率預測維持在２﹒５％＊



港府表示，考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，今年全年實質本地生產總值增長預

測維持在《財政預算案》公布的３﹒５％至５﹒５％。如果目前經濟復甦的動力持續，增長率料

會靠近預測區間的上限。政府將繼續密切留意情況。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測

介乎３﹒５％至６﹒５％，平均約為４﹒４％。

通脹展望方面，雖然外圍價格壓力應會稍為緩和，但預期在一段時間內會維持顯著。本地成

本壓力或會隨著經濟復甦而上升。整體而言，通脹料會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫

和。今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在２﹒５％及２﹒９％，與《財政預算案》

公布的預測相同。（ｃｌ）





