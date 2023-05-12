【聚焦人幣】外匯局：一季度中國經常帳戶順差５６０５億元人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》國家外匯管理局數據顯示，２０２３年一季度，中國經常帳戶

順差５６０５億元，其中，貨物貿易順差８８９０億元，服務貿易逆差３２１８億元，初次收入

逆差４３５億元，二次收入順差３６９億元。資本和金融帳戶中，直接投資逆差２０６１億元，

儲備資產增加１７４０億元。

按美元計值，２０２３年一季度，中國經常帳戶順差８２０億美元，其中，貨物貿易順差

１２９９億美元，服務貿易逆差４７０億美元，初次收入逆差６３億美元，二次收入順差５４億

美元。資本和金融帳戶中，直接投資逆差３０２億美元，儲備資產增加２５５億美元。

按ＳＤＲ計值，２０２３年一季度，中國經常帳戶順差６１２億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順

差９７０億ＳＤＲ，服務貿易逆差３５１億ＳＤＲ，初次收入逆差４７億ＳＤＲ，二次收入順差

４０億ＳＤＲ。資本和金融帳戶中，直接投資逆差２２５億ＳＤＲ，儲備資產增加１９０億

ＳＤＲ。



＊外匯局：一季度貨物貿易順差處於歷史同期較高水平＊



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就一季度國際收支狀況答記者問表示，國際收支

平衡表初步數據顯示，一季度，中國國際收支保持基本平衡。其中，經常帳戶順差８２０億美元

，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為２﹒０％，繼續處於合理均衡區間；雙向跨境資金流動

保持合理有序。總體看，面對複雜多變的外部環境，中國堅持穩中求進工作總基調，著力推動高

質量發展，經濟發展呈現回升向好態勢，為中國國際收支基本平衡提供根本支撐。

期內國際收支口徑的貨物貿易順差１２９９億美元，為歷年一季度次高值。其中，貨物貿易

出口７３９２億美元，進口６０９２億美元。中國製造業加快轉型升級，產業鏈供應鏈保持穩定

，新的貿易增長點不斷湧現，推動貨物貿易順差保持較高水平。

一季度，中國對外直接投資淨流出５０６億美元，同比增長２３％，其中對外股權投資淨流

出３１３億美元；來華直接投資淨流入２０５億美元，其中股權投資淨流入２８３億美元。

（ｄｗ）

