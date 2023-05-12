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即市新聞

12/05/2023 17:01

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１０點穿６﹒９５，續創逾兩個月新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日繼續承壓，日內接連
失守６﹒９４及６﹒９５關，收盤報６﹒９５０６，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１０點
子，兩連跌，續創３月１０日以來逾２個月新低。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１點子，報６﹒９５８０。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒９４８１，較上個交易日大跌３８０點子，創３月１０日
以來逾２個月新低，上個交易日報６﹒９１０１。
　
＊缺乏關鍵訊息指引，人民幣或下試３月低點６﹒９７關＊
　
　　交易員稱，本周中國公布的疲軟經濟數據衝擊市場信心，但是中期經濟復甦預期仍存，逢高
結匯需求也緩和人民幣調整速度。他們也表示，接下來市場缺乏關鍵訊息指引，低波動率會持續
吸引套息需求，人民幣交易區間會小幅下移，隨著人民幣即期跌破２００日均線，後續或測試３
月創下的階段低點。人民幣即期匯率３月低位為６﹒９７０６。
　　法興銀行最新觀點認為，雖然中國仍在復甦軌道上，但最近兩個月人民幣匯率並未做出積極
回應；美國債務上限、銀行業危機及地緣局勢等不確定性揮之不去，各方並不願意對樂觀的中國
增長前景進行定價；人民幣短期調整，但應該還未到需要干預的地步，當前也沒有出現人民幣匯
率貶值和資本外流相互作用的惡性循環狀況。（ｊｔ）

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