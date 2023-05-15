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15/05/2023 11:21

【大國博弈】美國對華鷹派副國務卿舍曼下月底退休

　　《經濟通通訊社１５日專訊》被視為對華鷹派的美國副國務卿舍曼（Ｗｅｎｄｙ　
Ｓｈｅｒｍａｎ），日前宣布將於６月底退休。現年７３歲的舍曼在國務院工作３０年，有關她
退休的消息最先由ＣＮＮ透露，舍曼其後在推特證實有關報道，並表示為工作成就感自豪。國務
卿布林肯發表聲明，讚揚舍曼處理對華關係的表現。（ｊｆ）

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