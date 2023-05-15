【大國博弈】美國對華鷹派副國務卿舍曼下月底退休

《經濟通通訊社１５日專訊》被視為對華鷹派的美國副國務卿舍曼（Ｗｅｎｄｙ
Ｓｈｅｒｍａｎ），日前宣布將於６月底退休。現年７３歲的舍曼在國務院工作３０年，有關她
退休的消息最先由ＣＮＮ透露，舍曼其後在推特證實有關報道，並表示為工作成就感自豪。國務
卿布林肯發表聲明，讚揚舍曼處理對華關係的表現。（ｊｆ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|市場動向15/05/2023
平安壽險新銀保渠道成增長引擎
|財經熱話15/05/2023
《午市前瞻》染藍新貴有望「脫咒」 京東健康 攜程易炒難揸
|財經熱話15/05/2023
譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
|大行報告15/05/2023
【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
|財經熱話15/05/2023
【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位 吼位入手無須心急
|財經熱話15/05/2023
中國恒大(3333)及許家印仲裁被判付58億人幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰