【大國博弈】美國對華鷹派副國務卿舍曼下月底退休

《經濟通通訊社１５日專訊》被視為對華鷹派的美國副國務卿舍曼（Ｗｅｎｄｙ

Ｓｈｅｒｍａｎ），日前宣布將於６月底退休。現年７３歲的舍曼在國務院工作３０年，有關她

退休的消息最先由ＣＮＮ透露，舍曼其後在推特證實有關報道，並表示為工作成就感自豪。國務

卿布林肯發表聲明，讚揚舍曼處理對華關係的表現。（ｊｆ）

